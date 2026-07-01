Pensión Bienestar de julio 2026: Revisa el calendario de pagos por apellido y qué día te depositan

Los pagos de la Pensión Bienestar de este julio 2026 están aquí con el inicio de dicho mes y la Secretaría de Bienestar ya prepara el calendario oficial para emtregar el beneficio monetario a los adultos mayores que reciben el dinero.

¿Cuándo pagan, cuánto dinero es y cuándo es el siguiente pago?

Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar

A falta del anuncio oficial, el orden de los pagos para este bimestre julio- agosto 2026 se puede deducir debido a otros calendarios de años pasados.

Los depósitos se realizan de lunes a viernes tomando en cuenta únicamente la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, quedando el calendario de la siguiente manera:

Miércoles 1 de julio: Letra A.

Jueves 2 de julio: Letra B.

Viernes 3 de julio: Letra C.

Lunes 6 y Martes 7 de julio: Letras D, E, F.

Miércoles 8 de julio: Letra G.

Jueves 9 de julio: Letras H, I, J y K.

Viernes 10 de julio: Letra L.

Lunes 13 de julio: Letra M.

Martes 14 de julio: Letras N, Ñ, O.

Miércoles 15 de julio: Letras P, Q.

Jueves 16 de julio: Letra R.

Viernes 17 de julio: Letra S.

Lunes 18 de julio: Letras T, U, V.

Martes 19 de julio: Letras W, X, Y, Z.

Cuándo anuncian el calendario de pagos de la Pensión Bienestar

Muchas familias beneficiarias de dicho programa ya se preguntan qué día comenzarán los pagos y cómo se empezarán a distribuir para que se los entreguen.

Se espera que la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, presente las fechas oficiales en los canales oficiales del gobierno de méxico o directamente en la mañanera de este miércoles 1 de julio.

Si quieres conocer el calendario confirmado con la información recién publicada, debes estar pendiente a las redes sociales verificadas de todas las dependencias.

Cuánto dinero pagan

Los adultos mayores beneficiarios del programa federal van a recibir la cantidad de 6 mil 400 pesos, una cifra que ya está fija, por ahora, pues dicho número puede cambiar.

Las autoridades de los bancos recordaron que los cajeros automáticos del Banco del Bienestar no cobran ninguna comisión por consultar el saldo ni por retirar el efectivo.

Cuándo toca el siguiente pago de la pensión

Una vez que terminen las entregas, el programa social entrará en una pausa de dos meses, pues dichos pagos suceden cada bimestre.

El siguiente pago de la Pensión Bienestar quedará programado para el mes de septiembre, momento en el que se liberará el dinero del bimestre septiembre-octubre.