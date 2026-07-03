Fechas de pago de la Pensión Bienestar julio 2026: Apellidos que reciben su depósito del 6 al 10 de julio

Ten a la mano tu tarjeta, ya que en los próximos días iniciará la dispersión de pagos de la pensión Bienestar para adultos mayores y de mujeres de 60 a 64 años, pero ¿quiénes serán los primeros en recibir el dinero correspondiente al bimestre de julio -agosto?

¿Cuándo cae el pago de la Pensión Bienestar en julio 2026?

Aunque se esperaba que el calendario de pagos de la Pensión Bienestar se diera a conocer desde el miércoles 1 de julio, diversos bancos del gobierno han informado que la dispersión comenzará hasta el lunes 6 de julio.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido información oficial sobre las fechas de depósito. Por ello, se prevé que el calendario sea presentado el próximo lunes durante la Mañanera o por las redes de la titular de la secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez.

De confirmarse el inicio de los pagos el 6 de julio, los depósitos se realizarán únicamente de lunes a viernes y seguirán el esquema habitual, basado en la primera letra del apellido paterno de las personas beneficiarias.

Les comparto una información importante: hasta el momento no tenemos fecha oficial para la dispersión de los apoyos correspondientes a julio-agosto.



Les pido no dejarse llevar por información falsa que circula en redes sociales. Como siempre, cuando tengamos el calendario… pic.twitter.com/Pe2JcVtE84 — Octavio Almada (@OctavioAlmada1) July 1, 2026

¿Quiénes serán los primeros en recibir el pago de la Pensión Bienestar en julio de 2026?

Si el calendario de pagos comienza el lunes, como se prevé, las primeras personas beneficiarias en recibir el depósito serán aquellas cuyo primer apellido inicia con la letra A.

Posteriormente, los pagos continuarán de forma gradual conforme al orden alfabético establecido, siendo el viernes 10 de julio los de apellido G en ver el dinero reflejado.

Los pensionados recibirán los apoyos de 6 mil 400 pesos para personas adultas mayores y de 3 mil 100 pesos para mujeres de 60 a 64 años, correspondientes al cuarto bimestre del año.

Calendario tentativo de fechas de pago de la Pensión Bienestar en julio 2026

Es importante recordar que, hasta el momento, las fechas son tentativas y podrían modificarse una vez que la Secretaría del Bienestar haga oficial el calendario de pagos.

