Ni por aire ni por saliva: la única forma de contagiarse de malaria (tras detectarse un caso en Jalisco)
Tras detectarse un caso importado de malaria en un turista que viajó a Jalisco, crecen las dudas sobre cómo se transmite el paludismo y cuáles son los síntomas.
La malaria o paludismo es una enfermedad causada por protozoarios del género Plasmodium, que en caso de no detectarse a tiempo, puede llegar a provocar la muerte.
A raíz de que se detectara un caso en un turista colombiano que viajó a Jalisco, pueden llegar a surgir dudas respecto a los síntomas o vía de contagio, sin embargo, la Secretaría de Salud del Estado confirmó que no existe riesgo de un brote local.
¿Cómo se contagia la malaria o paludismo?
La malaria es una enfermedad potencialmente letal que se transmite a los humanos por la picadura de un mosquito hembra infectado del género Anopheles. Una vez que pica a una persona (no infectada) transmite directamente el parásito en el torrente sanguíneo.
Cuando los parásitos maduran, abandonan el hígado e infectan los glóbulos rojos. Es en ese momento cuando la persona comienza a presentar los primeros síntomas de la enfermedad.
🔴#IMPORTANTE | Un hombre originario de Colombia fue diagnosticado con paludismo en Jalisco. El caso se confirmó como importado y tras recibir atención médica, el paciente ya se encuentra en su país de origen. Se mantiene la vigilancia epidemiológica en la entidad y no se han… pic.twitter.com/jGcAX77qiZ— Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) June 29, 2026
Aunque la picadura de este mosquito transmisor es la principal y prácticamente la única forma de contagio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que, en casos muy excepcionales, también puede transmitirse por la exposición a sangre infectada.
- De la madre al bebé no nacido
- Mediante una transfusión sanguínea
- Al compartir agujas utilizadas para inyectarse drogas
Síntomas de la malaria; ¿por qué llega a ser mortal?
Los síntomas del paludismo suelen aparecer unas pocas semanas después de que lo haya picado un mosquito infectado. En algunos casos, se llega a experimentar ciclos de ataque. Es decir, la persona comienza con temblores y fiebre alta para después regresar a la temperatura normal.
Entre los principales síntomas incluye:
- Fiebre
- Escalofríos
- Sensación general de malestar
- Dolor de cabeza
- Náuseas y vómitos
- Diarrea
- Dolor abdominal
- Dolor muscular o articular
- Fatiga
- Respiración rápida
Caso de malaria en Jalisco: turista colombiano visitó Guadalajara y CDMX
De acuerdo con la dependencia, el hombre colombiano de aproximadamente 30 años de edad viajó a Guadalajara con motivo de la justa mundialista, pero en este viaje presentó síntomas como fiebre, dolor de cuerpo y malestar general.
Antes de llegar a Jalisco visitó la Ciudad de México (CDMX) y, al acudir a un centro de salud en la perla tapatía para recibir atención médica, fue diagnosticado con un caso importado de paludismo.
Tras recibir el tratamiento, regresó a Colombia y las autoridades confirmaron que no se han detectado contagios locales, aunque se mantiene la vigilancia epidemiológica en la entidad.