La malaria o paludismo es una enfermedad causada por protozoarios del género Plasmodium, que en caso de no detectarse a tiempo, puede llegar a provocar la muerte.

A raíz de que se detectara un caso en un turista colombiano que viajó a Jalisco, pueden llegar a surgir dudas respecto a los síntomas o vía de contagio, sin embargo, la Secretaría de Salud del Estado confirmó que no existe riesgo de un brote local.

¿Cómo se contagia la malaria o paludismo?

La malaria es una enfermedad potencialmente letal que se transmite a los humanos por la picadura de un mosquito hembra infectado del género Anopheles. Una vez que pica a una persona (no infectada) transmite directamente el parásito en el torrente sanguíneo.

Cuando los parásitos maduran, abandonan el hígado e infectan los glóbulos rojos. Es en ese momento cuando la persona comienza a presentar los primeros síntomas de la enfermedad.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre originario de Colombia fue diagnosticado con paludismo en Jalisco. El caso se confirmó como importado y tras recibir atención médica, el paciente ya se encuentra en su país de origen. Se mantiene la vigilancia epidemiológica en la entidad y no se han… pic.twitter.com/jGcAX77qiZ — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) June 29, 2026

Aunque la picadura de este mosquito transmisor es la principal y prácticamente la única forma de contagio , la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que, en casos muy excepcionales, también puede transmitirse por la exposición a sangre infectada.



De la madre al bebé no nacido

Mediante una transfusión sanguínea

Al compartir agujas utilizadas para inyectarse drogas

Síntomas de la malaria; ¿por qué llega a ser mortal?

Los síntomas del paludismo suelen aparecer unas pocas semanas después de que lo haya picado un mosquito infectado. En algunos casos, se llega a experimentar ciclos de ataque. Es decir, la persona comienza con temblores y fiebre alta para después regresar a la temperatura normal.

Entre los principales síntomas incluye:



Fiebre

Escalofríos

Sensación general de malestar

Dolor de cabeza

Náuseas y vómitos

Diarrea

Dolor abdominal

Dolor muscular o articular

Fatiga

Respiración rápida

Caso de malaria en Jalisco: turista colombiano visitó Guadalajara y CDMX

De acuerdo con la dependencia, el hombre colombiano de aproximadamente 30 años de edad viajó a Guadalajara con motivo de la justa mundialista, pero en este viaje presentó síntomas como fiebre, dolor de cuerpo y malestar general.

Antes de llegar a Jalisco visitó la Ciudad de México (CDMX) y, al acudir a un centro de salud en la perla tapatía para recibir atención médica, fue diagnosticado con un caso importado de paludismo.

Tras recibir el tratamiento, regresó a Colombia y las autoridades confirmaron que no se han detectado contagios locales, aunque se mantiene la vigilancia epidemiológica en la entidad.

