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Ni por aire ni por saliva: la única forma de contagiarse de malaria (tras detectarse un caso en Jalisco)

Tras detectarse un caso importado de malaria en un turista que viajó a Jalisco, crecen las dudas sobre cómo se transmite el paludismo y cuáles son los síntomas.

Forma de contagio de la malaria tras caso detectado en Jalisco
Turista colombiano también viajó a la CDMX.|UNAM

Escrito por: Iveth Ortiz

La malaria o paludismo es una enfermedad causada por protozoarios del género Plasmodium, que en caso de no detectarse a tiempo, puede llegar a provocar la muerte.

A raíz de que se detectara un caso en un turista colombiano que viajó a Jalisco, pueden llegar a surgir dudas respecto a los síntomas o vía de contagio, sin embargo, la Secretaría de Salud del Estado confirmó que no existe riesgo de un brote local.

¿Cómo se contagia la malaria o paludismo?

La malaria es una enfermedad potencialmente letal que se transmite a los humanos por la picadura de un mosquito hembra infectado del género Anopheles. Una vez que pica a una persona (no infectada) transmite directamente el parásito en el torrente sanguíneo.

Cuando los parásitos maduran, abandonan el hígado e infectan los glóbulos rojos. Es en ese momento cuando la persona comienza a presentar los primeros síntomas de la enfermedad.

Aunque la picadura de este mosquito transmisor es la principal y prácticamente la única forma de contagio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que, en casos muy excepcionales, también puede transmitirse por la exposición a sangre infectada.

  • De la madre al bebé no nacido
  • Mediante una transfusión sanguínea
  • Al compartir agujas utilizadas para inyectarse drogas

Síntomas de la malaria; ¿por qué llega a ser mortal?

Los síntomas del paludismo suelen aparecer unas pocas semanas después de que lo haya picado un mosquito infectado. En algunos casos, se llega a experimentar ciclos de ataque. Es decir, la persona comienza con temblores y fiebre alta para después regresar a la temperatura normal.

Entre los principales síntomas incluye:

  • Fiebre
  • Escalofríos
  • Sensación general de malestar
  • Dolor de cabeza
  • Náuseas y vómitos
  • Diarrea
  • Dolor abdominal
  • Dolor muscular o articular
  • Fatiga
  • Respiración rápida

Caso de malaria en Jalisco: turista colombiano visitó Guadalajara y CDMX

De acuerdo con la dependencia, el hombre colombiano de aproximadamente 30 años de edad viajó a Guadalajara con motivo de la justa mundialista, pero en este viaje presentó síntomas como fiebre, dolor de cuerpo y malestar general.

Antes de llegar a Jalisco visitó la Ciudad de México (CDMX) y, al acudir a un centro de salud en la perla tapatía para recibir atención médica, fue diagnosticado con un caso importado de paludismo.

Tras recibir el tratamiento, regresó a Colombia y las autoridades confirmaron que no se han detectado contagios locales, aunque se mantiene la vigilancia epidemiológica en la entidad.

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