Pronóstico del clima en México: Onda de calor se extiende afectando varios estados con temperaturas extremas

Para este jueves 19 de marzo, el pronóstico meteorológico en México presentará un contraste en el clima, esto se debe a diferentes fenómenos que afectarán el territorio.

Los canales de baja presión y una vaguada en altura generarán lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas, y por otro lado, una onda de calor en estados de noreste dejaran temperaturas máximas.

¡Aguas con las lluvias! Estadosafectados por fuertes precipitaciones

Los canales de baja presión sobre el interior de México, una vaguada en altura en el golfo del país, la corriente en chorro subtropical y los ingresos de humendad en el océano Pacífico y el golfo, provocaran intensas lluvias en estos estados:



Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Tabasco y Chiapas.

Tabasco y Chiapas. Intervalos de chubascos: Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Campeche.

Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Campeche. Lluvias aisladas: San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

¿Y el calor? Estos estados estarán por arriba de los 40 grados

Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente seco y estable en el norte del territorio nacional, además de generar el inicio de una onda de calor que dejara un ambiente extremadamente caluroso.



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).

Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.

Baja California Sur, Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

Clima en la CDMX jueves 19 de marzo

Prepara tu gorra y la chamarra. Para la CDMX y la zona metropolitana, se pronostica una jornada de contrastes térmicos, con ambiente fresco y frío hasta temperaturas máximas de 26 °C, dejando un ambiente cálido y un cielo medio nublado.