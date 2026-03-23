Tormentas eléctricas y hasta 45°C: así golpeará el clima este lunes

¡Atención si vas a salir de casa! El clima en México vivirá un contraste marcado en las próximas horas: mientras algunas regiones se preparan para lluvias intensas con descargas eléctricas, otras enfrentarán temperaturas sofocantes que superarán los 40 grados. La combinación de sistemas atmosféricos mantendrá al país bajo condiciones cambiantes que exigen precaución.

Lluvias con tormenta y calor extremo: así se dividirá el clima en México este lunes

Durante la tarde, noche y madrugada del lunes, la interacción de una vaguada en altura, canales de baja presión y la entrada de humedad desde el Pacífico y el Golfo de México provocará lluvias en gran parte del territorio.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde podrían registrarse lluvias fuertes. También habrá chubascos en entidades como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México, acompañados de actividad eléctrica e incluso caída de granizo en algunas zonas del centro y oriente.

En el sureste, incluyendo Chiapas y la península de Yucatán, las lluvias seguirán presentes debido al ingreso de humedad del Caribe, lo que mantendrá condiciones inestables.

Calor extremo no da tregua en varias regiones

Mientras el sur y centro enfrentan lluvias, el calor seguirá dominando en gran parte del país. Se esperan temperaturas de hasta 45 grados en el este de Sonora, y valores de entre 35 y 40 grados en estados como Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La onda de calor continuará afectando especialmente zonas del occidente y sur, y comenzará a sentirse con mayor fuerza en regiones de Michoacán y Chiapas.

En el norte del país, un nuevo frente frío se aproxima a la frontera, lo que provocará rachas de viento de hasta 60 km/h en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Estas condiciones podrían ocasionar caída de árboles o anuncios.

Clima en la Ciudad de México: lluvia, granizo y ambiente templado

Para la Ciudad de México y el Valle de México, se espera un inicio de día con ambiente fresco y algo de bruma. Sin embargo, por la tarde aumentará la nubosidad, con probabilidad de lluvias, chubascos y tormentas eléctricas.

No se descarta la caída de granizo, especialmente en zonas del Estado de México. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados como mínima, y alcanzarán máximas de entre 23 y 25 grados.

Riesgos a considerar por mal clima en México

Las autoridades advierten que las lluvias podrían provocar encharcamientos, inundaciones y aumento en niveles de ríos y arroyos. Además, los vientos fuertes representan riesgo de caída de objetos, mientras que la niebla podría reducir la visibilidad en carreteras.

Ante este panorama, se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones, ya que el clima seguirá mostrando su lado más extremo en distintas regiones del país.