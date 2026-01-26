¡Prepárate! Frente frío 30 y tormenta invernal congelan a la república; así el clima en México

El clima en México se encuentra bajo el asedio de tres fenómenos que no dan tregua: el frente frío número 30, la tercera tormenta invernal y una masa de aire ártico. Esta combinación está provocando un desplome drástico de las temperaturas, vientos huracanados en el Golfo y lluvias que podrían causar inundaciones severas en varios estados del país.

Clima este lunes 26 de enero en México

La interacción de una corriente en chorro con un río atmosférico está dejando un ambiente de gélido a helado en gran parte de la República. Mientras la tercera tormenta invernal se despide de México para avanzar hacia Estados Unidos, el frente frío 30 toma el relevo recorriendo el noreste y oriente. Esta situación no solo trae frío, sino también el peligroso "evento de Norte", con vientos que podrían derribar anuncios y árboles en las zonas costeras.

Estados más afectados por la tormenta y el aire ártico

El norte del país es la zona que más sufre el rigor del invierno. Los estados de Coahuila y Nuevo León enfrentan lluvia engelante (lluvia que se congela al tocar el suelo), mientras que en las sierras de Chihuahua y Durango el frío es insoportable.

Por otro lado, Veracruz, Puebla y Oaxaca están en alerta máxima por lluvias muy fuertes que podrían generar deslaves en zonas montañosas e incremento en el nivel de los ríos.

Temperaturas máximas y mínimas este lunes en México

El termómetro presentará contrastes impresionantes en todo el territorio mexicano para la madrugada de este lunes:



Zonas de congelación: Se esperan de -15 a -10 °C en las montañas de Chihuahua, Durango y Coahuila. Otros estados como Sonora, Nuevo León y Tamaulipas rondarán los -5 °C.

Ambiente fresco a frío: En el centro del país y zonas serranas de Veracruz y Oaxaca, las mínimas oscilarán entre los 0 y 5 °C.

Calor persistente: En contraste, las costas de Colima, Michoacán y Guerrero disfrutarán de máximas de entre 35 y 40 °C, ajenas a la helada del norte.

¿En qué estados de México se esperan lluvias?

Para mañana 26 de enero, el paraguas será indispensable en gran parte del sureste. Se pronostican lluvias torrenciales (hasta 250 mm) en regiones específicas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Tabasco y Campeche también esperan precipitaciones de muy fuertes a intensas.

En el centro, estados como Hidalgo, Puebla y Querétaro tendrán chubascos intermitentes, mientras que para el Valle de México solo se prevén lluvias aisladas.

Clima para la CDMX y el Estado de México

En la capital y su zona metropolitana, el lunes comenzará con un ambiente bastante frío y bancos de niebla que podrían dificultar la visibilidad en las mañanas.

