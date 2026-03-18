¡Saca la chamarra! Vuelve el frío a CDMX; activan Alerta Amarilla en estas alcaldías por bajas temperaturas

El frío regresa al Valle de México . Autoridades activaron Alerta Amarilla en la CDMX por temperaturas de entre 4 y 6 grados durante la noche de hoy y la madrugada del jueves 19 de marzo, principalmente en zonas del sur y poniente.

El aviso incluye alcaldías como Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, donde se prevé ambiente muy frío al amanecer. En el resto de la ciudad, el clima será frío en general, con descenso notable de temperatura durante las primeras horas del día.

¿Qué alcaldías están en alerta por frío en CDMX?

Las demarcaciones con Alerta Amarilla por bajas temperaturas son :



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

Además, Tlalpan se mantiene en Alerta Naranja, lo que indica condiciones más severas de frío en esa zona; el resto de alcaldías tendrá ambiente fresco a frío, aunque sin alerta activa.

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⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 19/03/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.



Mantente informado y atiende las recomendaciones.… pic.twitter.com/zDQfKWqdZT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 18, 2026

¿Cómo estará el clima hoy antes del descenso de temperatura?

Durante la tarde de este miércoles se mantendrá un ambiente cálido, con cielo mayormente despejado y condiciones limitadas para lluvias; sin embargo, el cambio será marcado hacia la noche y madrugada, cuando el frío se intensifique en gran parte del Valle de México.

¿También habrá lluvias en CDMX y Edomex?

Sí. En las próximas horas se prevén lluvias aisladas con descargas eléctricas en regiones del Estado de México como:



Valle de Bravo

Toluca

Tejupilco

Lerma

Ixtapan de la Sal

Chimalhuacán

Amecameca

En la Ciudad de México también existe probabilidad de lluvia ligera, especialmente en zonas del sur. Las precipitaciones esperadas serán de 0.1 a 5 milímetros, con posible caída de agua en periodos cortos.

Viento y condiciones adicionales

Se esperan rachas de viento de hasta 35 km/h, con velocidades sostenidas de entre 10 y 20 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frío durante la madrugada; también se prevé presencia de bruma en distintos puntos del Valle de México.

¿Cómo protegerte del frío en CDMX?

Ante el descenso de temperatura, autoridades recomiendan:

Usar varias capas de ropa (térmica, transpirable e impermeable)

Cubrir nariz y boca para evitar enfermedades respiratorias

Evitar cambios bruscos de temperatura

Mantenerse informado sobre actualizaciones del clima

El llamado es a tomar precauciones, ya que el frío será más intenso durante las primeras horas del jueves.