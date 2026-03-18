¡Saca la chamarra! Vuelve el frío a CDMX; activan Alerta Amarilla en estas alcaldías por bajas temperaturas
Activan Alerta Amarilla por clima frío en CDMX con temperaturas de hasta 4 grados; revisa alcaldías afectadas y pronóstico de lluvias para esta noche.
El frío regresa al Valle de México. Autoridades activaron Alerta Amarilla en la CDMX por temperaturas de entre 4 y 6 grados durante la noche de hoy y la madrugada del jueves 19 de marzo, principalmente en zonas del sur y poniente.
El aviso incluye alcaldías como Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, donde se prevé ambiente muy frío al amanecer. En el resto de la ciudad, el clima será frío en general, con descenso notable de temperatura durante las primeras horas del día.
¿Qué alcaldías están en alerta por frío en CDMX?
Las demarcaciones con Alerta Amarilla por bajas temperaturas son:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Xochimilco
Además, Tlalpan se mantiene en Alerta Naranja, lo que indica condiciones más severas de frío en esa zona; el resto de alcaldías tendrá ambiente fresco a frío, aunque sin alerta activa.
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⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 19/03/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 18, 2026
Mantente informado y atiende las recomendaciones.… pic.twitter.com/zDQfKWqdZT
¿Cómo estará el clima hoy antes del descenso de temperatura?
Durante la tarde de este miércoles se mantendrá un ambiente cálido, con cielo mayormente despejado y condiciones limitadas para lluvias; sin embargo, el cambio será marcado hacia la noche y madrugada, cuando el frío se intensifique en gran parte del Valle de México.
¿También habrá lluvias en CDMX y Edomex?
Sí. En las próximas horas se prevén lluvias aisladas con descargas eléctricas en regiones del Estado de México como:
- Valle de Bravo
- Toluca
- Tejupilco
- Lerma
- Ixtapan de la Sal
- Chimalhuacán
- Amecameca
En la Ciudad de México también existe probabilidad de lluvia ligera, especialmente en zonas del sur. Las precipitaciones esperadas serán de 0.1 a 5 milímetros, con posible caída de agua en periodos cortos.
Viento y condiciones adicionales
Se esperan rachas de viento de hasta 35 km/h, con velocidades sostenidas de entre 10 y 20 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frío durante la madrugada; también se prevé presencia de bruma en distintos puntos del Valle de México.
Se pronostican #Lluvias, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de hasta 35 km/h en zonas de la #CDMX y #EdoMéx. pic.twitter.com/wl3mkjd0XU— CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 18, 2026
¿Cómo protegerte del frío en CDMX?
Ante el descenso de temperatura, autoridades recomiendan:
Usar varias capas de ropa (térmica, transpirable e impermeable)
Cubrir nariz y boca para evitar enfermedades respiratorias
Evitar cambios bruscos de temperatura
Mantenerse informado sobre actualizaciones del clima
El llamado es a tomar precauciones, ya que el frío será más intenso durante las primeras horas del jueves.