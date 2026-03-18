¡Saquen el paraguas y el bloqueador! El clima extremo golpeará con fuerza a México

¡El clima en México se parte en dos! Mientras el frente frío 41 y una vaguada polar desatan lluvias y fuertes vientos, una masa de aire ártico comenzará a ceder terreno, permitiendo un ascenso térmico en el centro del país.

Sin embargo, el pronóstico no será parejo: una intensa onda de calor seguirá sofocando a los estados del Pacífico, desde Jalisco hasta Chiapas, creando un escenario de contrastes meteorológicos extremos para las próximas horas.

¿Dónde se esperan lluvias intensas?

La combinación del frente núm. 41 con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical provocará condiciones severas, generando desde chubascos hasta lluvias fuertes en diversas regiones.



Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Chiapas y Quintana Roo.

: Chiapas y Quintana Roo. Intervalos de chubascos : Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas: Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Michoacán.

De heladas a onda de calor; estos son los estados afectados

En sentido opuesto, una intensa onda de calor elevará las temperaturas máximas por encima de los 40°C en varias regiones, mientras que en el resto del país se espera un ascenso térmico gradual conforme el sistema frontal modifique sus características.



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California (noreste).

: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sonora, Chihuahua, Durango (noroeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla (suroeste).

: Sonora, Chihuahua, Durango (noroeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla (suroeste). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche y Yucatán.

: Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche y Yucatán. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles : zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Querétaro.

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Así cambiará el clima para el centro del país

Prepárate para un día de contrastes marcados: la jornada iniciará con un ambiente frío a fresco, bancos de niebla y posibles heladas en las zonas más altas de la región.

Sin embargo, conforme avance el día, el termómetro subirá hasta alcanzar temperaturas cálidas de 25°C, acompañadas de cielos nublados y vientos.

No se descartan algunas lluvias aisladas en los alrededores, por lo que el cambio de ambiente será constante desde el amanecer hasta el atardecer.

