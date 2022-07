Clima en México el 9 de julio: temperaturas por arriba de los 30°C

El clima del 9 de julio será caluroso en 29 estados de México, en donde se esperan temperaturas por encima de los 30°C y lluvias en 23 entidades.

Por la mañana, se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5°C en Durango, Estado de México (Edomex), Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

En su #Pronóstico Agro #Meteorológico, el Servicio Meteorológico Nacional te informa las condiciones del tiempo que se prevén para las próximas dos semanas en #México. @Agricultura_mex #ElCampoEnCorto pic.twitter.com/R5wW37bsup — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 9, 2022

Mientras que por la tarde se esperan temperaturas de 40 a 45°C en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas; de 35 a 40°C en Baja California Sur, Campeche, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán, y de 30 a 35°C en Aguascalientes, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y Zacatecas.

Las lluvias y los fuertes vientos son causados por el Monzón mexicano, dos canales de baja presión y la Onda Tropical Número 1 0, que recorrerá la Península de Yucatán y gradualmente el sureste del territorio.

Clima en CDMX y Edomex: chubascos el 9 de julio

El clima en el Valle de México se pronostica fresco y nublado al amanecer en zonas altas que rodean a la región. Cielo nublado la mayor parte del día con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México (CDMX) y lluvias puntuales fuertes en zonas del Edomex, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

En la capital del país se pronostica una temperatura mínima de 13 a 15 °C y una máxima de 25 a 27°C. Para la capital del Edomex, temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C.

Clima en Nuevo León: fuertes vientos el 9 de julio

En la Mesa del Norte se espera un clima fresco por la mañana con cielo parcialmente nublado por la mañana y nublado por la tarde, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Durango, chubascos en Zacatecas; todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de lluvias aisladas en San Luis Potosí.

Por la tarde ambiente cálido a caluroso en la región, además de fuertes vientos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Aguascalientes.

Clima en Quintana Roo: lluvias fuertes el 9 de julio

En la Península de Yucatán se pronostica un clima matutino cálido con un cielo medio nublado en la mañana y el ambiente será caluroso con cielo nublado por la tarde, con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, así como fuertes en Yucatán y Quintana Roo; todas estas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas. También se esperan fuertes vientos, principalmente en las zonas costeras.

Pronóstico de lluvias en México para el 9 de julio