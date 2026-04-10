Así estará el clima en México el 10 de abril 2026: lluvias y calor extremo

El clima en México para este viernes 10 de abril de 2026 estará marcado por condiciones extremas en distintas regiones del país con lluvias fuertes con descargas eléctricas y altas temperaturas.

De acuerdo con el prónostico del Servicio Meteorológico Nacional, habrá cambios bruscos en el clima pues se esperan rachas fuertes de viento, descenso de temperatura y lluvias en el noroeste del territorio nacional.

¿Qué clima se espera en México el viernes 10 de abril de 2026?

Canales de baja presión en el interior del país, en combinación con inestabilidad en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

En contraste, prevalecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, centro, sur y suroeste), Colima (este y sur), Michoacán (centro, oeste y sur), Guerrero (este, noroeste, centro y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (centro y costa).

Estados con lluvias fuertes en México el 10 de abril 2026

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Chihuahua (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas (norte), San Luis Potosí (sur), Hidalgo (sur), Tlaxcala (norte), Puebla (centro y norte), Veracruz (centro) y Oaxaca (oeste)



Chihuahua (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas (norte), San Luis Potosí (sur), Hidalgo (sur), Tlaxcala (norte), Puebla (centro y norte), Veracruz (centro) y Oaxaca (oeste) Intervalos de chubascos: Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Chiapas y Tabasco



Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Chiapas y Tabasco Lluvias aisladas: Baja California, Sonora, Durango, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Altas temperaturas no ceden en estos estados: ¿dónde hará más calor?

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:



Michoacán (suroeste y sur)

Guerrero (noroeste)

Oaxaca (sur)

Chiapas (costa)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:



Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Chihuahua (suroeste)

Durango (oeste)

Nuevo León (este)

Tamaulipas (oeste)

Morelos

Puebla (suroeste)

Campeche

Yucatán

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:



Baja California Sur (sur)

Coahuila (suroeste)

Zacatecas (sur)

San Luis Potosí

Guanajuato

Estado de México (suroeste)

Veracruz

Tabasco

Quintana Roo

Clima en CDMX y Edomex para el viernes 10 de abril 2026

El Valle de México registrará por la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

En la tarde, ambiente templado a cálido y cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Toluca, en el Edomex, una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 21 a 23 °C.