Clima en México 11 de abril: lluvias intensas, granizo y calor extremo

El pronóstico del clima en México para este sábado advierte condiciones severas en varias regiones del país el 11 de abril de 2026 alertando la llegada de lluvias en diversas zonas, pero la onda de calor se mantendrá en el país.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en el norte y noreste del país.

¿Qué clima se espera en México el sábado 11 de abril de 2026?

Este fin de semana habrá lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila (norte), además de rachas muy fuertes de viento, con posible formación de torbellinos en Chihuahua (este y noreste) y Coahuila (norte y oeste).

Canales de baja presión en el interior del país, en combinación con inestabilidad en la atmósfera y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del oriente, centro y sur del país, incluido el Valle de México.

En contraste, prevalecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este y sur), Michoacán (sur y oeste), Guerrero (noroeste, centro, sur y este), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro y costa).

Estados más afectados por las lluvias: ¿dónde lloverá más fuerte?

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes: Coahuila (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua (norte y noreste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí (norte y sur), Guanajuato (norte), Querétaro (norte), Hidalgo (sur), Estado de México (norte), Tlaxcala (norte), Puebla (norte) y Veracruz (centro)



Coahuila (norte). : Chihuahua (norte y noreste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí (norte y sur), Guanajuato (norte), Querétaro (norte), Hidalgo (sur), Estado de México (norte), Tlaxcala (norte), Puebla (norte) y Veracruz (centro) Intervalos de chubascos : Baja California, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas



: Baja California, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Lluvias aisladas: Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Onda de calor seguirá: altas temperaturas 11 de abril 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Sinaloa (norte y sur), Nayarit (norte), Michoacán (suroeste y sur), Morelos (sur), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa)



: Sinaloa (norte y sur), Nayarit (norte), Michoacán (suroeste y sur), Morelos (sur), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa) Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sonora (sur), Chihuahua, Jalisco, Colima, Durango, Coahuila, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán



: Sonora (sur), Chihuahua, Jalisco, Colima, Durango, Coahuila, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Zacatecas (sur), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el 11 de abril 2026?

Las condiciones para el Valle de México son de cielo medio nublado a nublado durante este sábado. En la mañana habrá ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de chubascos en la Ciudad de México (CDMX) y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (Edomex), las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la CDMX será de 11 a 13 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

