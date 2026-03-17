¡Toma precauciones! La CNTE anuncia bloqueo total en la garita de San Ysidro este 18 de marzo

¡Atención!A partir del próximo 18 de marzo, la ciudad de Tijuana será escenario de una serie de movilizaciones encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en protesta contra la actual Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Las acciones contemplan bloqueos carreteros, toma de casetas de peaje y afectaciones en puntos clave de la frontera norte.

De acuerdo con Marco Antonio Pacheco Peña, representante de la CNTE en Baja California, se prevé la participación de entre dos mil y tres mil personas, entre docentes, personal administrativo y trabajadores del ISSSTE, quienes se sumarán a este paro de 72 horas como medida de presión.

Bloqueos estratégicos y afectaciones en la frontera: Así será el plantón de la CNTE

El plan de movilizaciones arrancará con un bloqueo intermitente en la garita de San Ysidro Port of Entry, uno de los cruces fronterizos más transitados del mundo. Esta acción impactará principalmente el flujo vehicular de ingreso a México, generando posibles retrasos para quienes cruzan diariamente entre ambos países.

Para el segundo día de protestas, los manifestantes tienen previsto liberar las casetas de cobro en Playas de Tijuana y en la carretera Tijuana-Tecate, permitiendo el paso sin pago como forma de protesta. Además, continuarán los bloqueos intermitentes en la garita, intensificando la presión sobre las autoridades.

El tercer día, la movilización se trasladará hacia San Quintín, donde se contempla el bloqueo de la carretera Transpeninsular, una vía clave para la conectividad en la región.

¿Cuáles son las exigencias de la CNTE?

El principal reclamo de la CNTE es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que modificó de manera negativa el sistema de pensiones, sustituyendo el esquema de jubilación por uno basado en cuentas individuales de ahorro.

Según Pacheco Peña, esta situación ha dejado a los trabajadores en condiciones de incertidumbre respecto a su retiro, al depender de fondos administrados que no garantizan una pensión digna.

A la exigencia laboral se suma el señalamiento por las condiciones del servicio médico del ISSSTE en Baja California. El representante denunció que el hospital en Tijuana enfrenta una crisis operativa, con la ausencia de quirófanos funcionales durante meses, lo que ha afectado a más de 30 mil derechohabientes.Docentes de la CNTE anuncian bloqueos en Tijuana y la garita de San Ysidro por 72 horas; exigen cambios a la Ley del ISSSTE y denuncian crisis en servicios médicos.

Traslados forzados y saturación del sistema de salud

La falta de infraestructura médica ha obligado a trasladar pacientes a otras ciudades como Ensenada, e incluso a estados como Sonora o Durango, lo que incrementa los tiempos de atención y complica la situación de quienes requieren cirugías urgentes.

Ante este panorama, la CNTE advierte que las movilizaciones podrían escalar si no hay respuesta por parte del gobierno federal y el Poder Legislativo. Mientras tanto, la ciudadanía y los sectores productivos de la región deberán prepararse para días de afectaciones en la movilidad y en la dinámica fronteriza.