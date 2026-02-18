Convocatoria ECOEMS 2026: UNAM, IPN y Bachilleres abren registro, estos son los requisitos

¡Atención, estudiantes de tercero de secundaria! Si vives en la Ciudad de México o en los municipios conurbados del Estado de México, ya está lista la convocatoria del ECOEMS 2026 (Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior).

Este proceso agrupa a las principales instituciones educativas y trae una novedad importante: la posibilidad de asegurar tu lugar sin examen de admisión en varios subsistemas, mientras que la UNAM y el IPN mantienen su proceso de selección tradicional. Aquí te explicamos cómo funciona, las fechas clave y qué necesitas para registrarte.

La #convocatoria para el #ECOEMS 2026 está más cerca que nunca y en #PILARES te apoyamos con todo el proceso para tu ingreso al #bachillerato. 🤓📚 pic.twitter.com/az9I6Y7Ktu — PILARES CDMX (@CdmxPilares) February 13, 2026

¿Qué escuelas participan?

El ECOEMS integra a 10 instituciones gigantes. Dependiendo de cuál elijas, el ingreso será directo o por examen:

Ingreso directo (Sin examen): Garantizan acceso equitativo a sus opciones educativas.



Colegio de Bachilleres ( COLBACH )

) CONALEP

Instituto de Educación Media Superior de la CDMX ( IEMS )

) Dirección General del Bachillerato ( DGB )

) DGETI y DGETAyCM (Tecnológicos industriales y agropecuarios)

SECTI (Preparatorias del Estado de México)

UAEMéx (Solo plantel Texcoco)

Ingreso por examen: Mantienen su filtro de selección y piden promedio mínimo de 7.0.



UNAM (Escuela Nacional Preparatoria y CCH)

(Escuela Nacional Preparatoria y CCH) IPN (CECyT - Vocacionales)

¿Cuáles son las tres modalidades para participar?

Al registrarte, deberás elegir cómo quieres participar:



Modalidad 1 (Solo acceso directo): Eliges entre 5 y 10 opciones de escuelas que NO piden examen. Modalidad 2 (Solo examen): Eliges hasta 5 opciones del IPN y/o 5 de la UNAM. Modalidad 3 (Mixta): La más segura. Eliges opciones de acceso directo (respaldo) y también opciones de UNAM o IPN. En total puedes registrar hasta 20 opciones.

Calendario ECOEMS 2026: Fechas importantes

Saca la agenda y anota, porque los plazos son estrictos:



Publicación de materiales: A partir del 17 de marzo podrás descargar la Guía y los Catálogos de Opciones en miderechomilugar.gob.mx .

. Registro de aspirantes: Del 17 de marzo al 14 de abril de 2026. Todo es en línea.

Toma de foto y huella (Solo UNAM/IPN): Del 18 al 22 de mayo deberás ingresar al portal para ver tu cita.

Registro para el examen Ecoems: Mayo 2026.

Presentación de examen en fecha asignada: Junio 2026.

Consulta de resultados del examen: Julio 2026.

Publicación de Resultados: Martes 18 de agosto de 2026.

Requisitos para registrarse para ECOEMS 2026

Para darte de alta en el portal miderechomilugar.gob.mx, necesitas tener a la mano:



Llave MX: Debes generarla previamente en llave.gob.mx. CURP y datos de contacto (correo y teléfono vigentes). Certificado de Secundaria: Si ya egresaste, deberás subir el archivo. Si sigues estudiando, el sistema jalará tus datos (si no aparecen, tendrás que subir el certificado después). Promedio: Recuerda que para UNAM 7.0 al concluir la secundaria.

¿Qué municipios del Edomex pueden participan?

Además de las 16 alcaldías de la CDMX, participan 22 municipios conurbados, entre ellos: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Valle de Chalco y Texcoco.