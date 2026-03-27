Alerta sanitaria en México por falsificación medicamentos contra cáncer y diabetes, ¿cuáles son?

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios encendió las alertas en el país tras detectar la falsificación de medicamentos clave para tratar enfermedades graves, como el cáncer y la diabetes, además del robo de fármacos que podrían terminar en el mercado ilegal.

Robo de medicamentos de cáncer y diabetes

La autoridad sanitaria informó que se identificó la falsificación de Tagrisso (osimertinib) 80 mg en tabletas y Ozempic (semaglutida) 1 mg en solución inyectable, productos cuya calidad, seguridad y eficacia no están garantizadas, lo que representa un riesgo directo para los pacientes que dependen de estos tratamientos.

Aunado a ello, se reportaron dos robos de medicamentos: uno en la Ciudad de México contra la empresa Accord Farma, S.A. de C.V., y otro en la autopista Querétaro-Irapuato que afectó a Laboratorios Russek, S. de R.L. de C.V. Estas situaciones elevan la probabilidad de que los productos sustraídos sean distribuidos de forma irregular.

#COFEPRIS emite #AlertasSanitarias sobre insumos para la salud, productos y servicios que representan un riesgo para la salud de la población.



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Decomisan miles de cubrebocas caducos en Iztacalco

La tarde del 20 de febrero, un cargamento de 200 cajas de cubrebocas vencidos fue asegurado en la alcaldía Iztacalco, durante un operativo conjunto entre efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y autoridades de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Tras los trabajos de investigación de gabinete y campo en la calle Oriente 233, en la colonia Agrícola Oriental, fue ubicado un tractocamión con un contenedor tipo caja seca que transportaba 200 cajas, cada una con 40 paquetes de 50 piezas de cubrebocas caducos.

#BoletínSSC | #DECOMISO | Efectivos de la #SSC apoyaron a las autoridades de la secretaria de @Finanzas_CDMX, en un dispositivo en el que aseguraron un tractocamión por no contar con la documentación correspondiente que acreditara la procedencia lícita de la mercancía… pic.twitter.com/UWrTXE2asf — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 21, 2026

El conductor no presentó la documentación que acreditara la procedencia lícita de la mercancía ni los permisos correspondientes emitidos por el Sector Salud, por lo que el cargamento fue decomisado.

Las cajas fueron cerradas, selladas y custodiadas por policías de la SSC, quienes las trasladaron a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México para las diligencias correspondientes.