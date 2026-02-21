Iban a vender miles de cubrebocas vencidos en CDMX; los decomisan a tiempo en Iztacalco

Un cargamento de 200 cajas de cubrebocas vencidos fue asegurado en la alcaldía Iztacalco, durante un operativo conjunto entre efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y autoridades de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

La acción se realizó tras los trabajos de investigación de gabinete y campo en la calle Oriente 233, en la colonia Agrícola Oriental, donde fue ubicado un tractocamión con contenedor tipo caja seca que transportaba 200 cajas, cada una con 40 paquetes de 50 piezas de cubrebocas caducos.

El conductor no presentó la documentación que acreditara la procedencia lícita de la mercancía ni los permisos correspondientes emitidos por el Sector Salud, por lo que el cargamento fue decomisado.

Las cajas fueron cerradas, selladas y custodiadas por policías de la SSC, quienes las trasladaron a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México para las diligencias correspondientes.

#BoletínSSC | #DECOMISO | Efectivos de la #SSC apoyaron a las autoridades de la secretaria de @Finanzas_CDMX, en un dispositivo en el que aseguraron un tractocamión por no contar con la documentación correspondiente que acreditara la procedencia lícita de la mercancía… pic.twitter.com/UWrTXE2asf — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 21, 2026

El chofer fue detenido, informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para rendir su declaración e integrar la carpeta de investigación.

Autoridades añadieron que, derivado de labores de inteligencia, se tuvo conocimiento de que el detenido cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo simple en 1994.

¿Los cubrebocas caducan?

La mayoría de los cubrebocas, especialmente los quirúrgicos y los N95, cuentan con una fecha de caducidad establecida por el fabricante.

Esto se debe a que, con el paso del tiempo, los materiales filtrantes pueden perder eficacia y las bandas elásticas degradarse, lo que afecta el ajuste al rostro. Además, el nivel de protección solo está garantizado hasta la fecha indicada.

Después de su vencimiento, aunque el cubrebocas luzca en buen estado, podría no ofrecer la misma capacidad de filtración. En el caso de los reutilizables de tela, no tienen una caducidad específica, pero su efectividad disminuye con el uso y los lavados constantes.