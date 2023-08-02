¡Ahora va por el espacio! Cofundador de OceanGate busca mandar a mil personas a vivir a este planeta

Después de la implosión del sumergible Titán, de la empresa OceanGate, que dejó a sus cinco ocupantes sin vida, ahora el cofundador de la compañía asegura que quiere enviar a mil personas al espacio para explorar el planeta Venus.

Guillermo Söhnlein, millonario de origen argentino, aseveró que después de fundar la empresa que realizaba expediciones a casi cuatro kilómetros de profundidad en el Océano Atlántico para ver los restos del Titanic, su siguiente aventura es llevar una colonia de mil personas al segundo planeta del Sistema Solar.

El empresario asegura que quiere alcanzar la meta de llevar a mil seres humanos a vivir en la atmósfera del planeta venusino para el año 2050. “Creo que es menos aspiracional que poner a un millón de personas en la superficie marciana para 2050”, aseveró Söhnlein en una entrevista al portal Business Insider.

¿Cómo es el planeta Venus?

Venus es el segundo planeta del Sistema Solar y tiene una estructura y tamaños similares a la Tierra. Sin embargo, tiene diferencias enormes conforme a nuestro planeta. Venus tiene una atmósfera delgada y tóxica llena de dióxido de carbón, así como nubes profundas de ácido sulfúrico que atrapan el calor, lo que genera un efecto invernadero, destaca la NASA.

Las temperaturas en la superficie venusina alcanzan los 475 grados Celsius, si tomamos en cuenta que el agua tiene su punto de ebullición a los 100 grados, en comparación, la temperatura en el segundo planeta del Sistema Solar alcanzaría a derretir el plomo, además que hay miles de volcanes, de los cuales varios siguen activos, resalta la agencia estadounidense.

Además, la presión atmosférica es superior a 90 veces a la de la Tierra, la cual es parecida a la que se hallaría a 1.6 kilómetros debajo del océano terrestre.

¿Cómo vivirían los humanos en Venus?

Ante ello, el cofundador de OceanGate señala que esas preocupaciones incluso “levantan cejas” dentro y fuera de la industria espacial. Aseguró que una investigación sugiere que existe una franja de la atmósfera en venus de 48 kilómetros, en la cual, supuestamente, los humanos podrían sobrevivir, ya que las temperaturas y presión son menores.

Söhnlein aseguró que si se diseña una estación espacial que soporte las nubes de ácido sulfúrico en Venus, las personas puedan vivir ahí. El empresario piensa que una nave así puede albergar a mil personas. “Es aspiracional, pero también creo que es realizable para 2050”, sentenció.

