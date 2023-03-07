Coladeras robadas siguen siendo un problema en CDMX

El robo de tapas de coladeras en las calles de la Ciudad de México (CDMX) sigue siendo un problema sin una resolución clara por parte de las autoridades.

Cabe recordar que hace casi tres meses, Sofía y Esmeralda cayeron a una coladera destapada en la alcaldía Iztacalco, cuando estaban a punto de entrar a un concierto de la banda Zoe.

A pesar de que dicha coladera ya quedó tapada, la problemática en otras zonas de la ciudad continúa y está lejos de tener un fin.

En un año, del 5 de marzo de 2002 al 5 de marzo de 2023, el Tablero de Solicitudes de Locatel de la CDMX contabilizó 4 mil 916 solicitudes bajo la categoría de Mantenimiento de coladera/alcantarilla. De ese total, 2 mil 264 ya fueron atendidas y 2 mil 652 siguen con estatus de “abiertas”, es decir, que aún no se ha completado la solución.

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¿Cuánto vale una coladera en la Ciudad de México?

El costo de instalación de una coladera nueva puede variar desde los 11 mil pesos por una rejilla de piso, 9 mil pesos por un pozo de visita y 4 mil pesos por una coladera pluvial.

Sin embargo, el costo de compra de una de estas rejillas en comercios de desechos industriales ronda en los 500 pesos promedio, de acuerdo con la diputada local Janette Guerrero.

¿De qué material son las nuevas coladeras?

La Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX asegura que ya ha iniciado con el reemplazo de tapas de registro y coladeras. Hasta el 28 de febrero pasado, ha intercambiado 630 tapas de registro de concreto y mil 191 elementos de concreto polimérico, en lugar de hierro.

Estos nuevos materiales no son susceptibles de venderse en el mercado negro, al ser reciclados, detalló la dependencia en un comunicado.

El concreto polimérico es un material hecho de concreto reciclado y resinas termofijas reforzada con fibra de vidrio y otro tipo de materiales para darles mejor apariencia y funcionalidad.

Además, la dependencia asegura que al agregar la frase “Propiedad del GCDMX” ayudará a identificar estas coladeras en el caso de que intenten comercializarlas ilegalmente.

