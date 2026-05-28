Más de 300 pacientes evacuados tras incendio en clínica del IMSS en Tijuana

Se registró un incendio en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tijuana, Baja California, el fuego inició en el segundo nivel del hospital, donde se encuentra el área de Gineco-Obstetricia del recinto médico ubicado sobre el bulevar Díaz Ordaz, donde pacientes, familiares y trabajadores comenzaron a notar la presencia de humo dentro de las instalaciones.

Al lugar llegaron elementos de Bomberos y Protección Civil Municipal para atender el siniestro y coordinar la evacuación preventiva del hospital.

Evacúan a más de 300 personas tras incendio en el IMSS

De acuerdo con la Dirección de Bomberos de Tijuana, alrededor de 350 personas tuvieron que ser evacuadas del hospital. Entre ellas se encontraban aproximadamente 50 personas del área de Gineco-Obstetricia, donde comenzó el incendio, además de otras 250 a 300 personas que estaban en el área de consultas.

Pacientes, médicos, enfermeras y familiares permanecieron afuera de la clínica durante más de una hora mientras se realizaban las labores de revisión y ventilación del edificio.

Aunque el momento generó preocupación entre quienes estaban en el hospital, autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni intoxicadas por humo.

El conato de incendio en una bodega de materiales y artículos de limpieza en el segundo piso de la clínica 7 del IMSS, en #Tijuana, provocó la mañana de este miércoles 27 de mayo del 2026, la evacuación de más de 250 personas del área de Ginecología y consultorios. pic.twitter.com/UBewtGiM1L — SiempreEnLaNoticia (@S_EnLaNoticia) May 27, 2026

¿Dónde inició el incendio en la Clínica 7 del IMSS?

Bomberos informaron que el fuego se originó dentro de una bodega localizada en el segundo nivel de la clínica. Según el reporte preliminar, en el lugar había material de limpieza y cajas de plástico utilizadas por el hospital, por lo que el humo comenzó a extenderse rápidamente hacia otras áreas cercanas.

Elementos de emergencia lograron sofocar las llamas antes de que el incendio alcanzara otras zonas del inmueble. Hasta ahora se desconoce qué provocó el siniestro y serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas exactas del incendio.

Pacientes y trabajadores regresaron a las instalaciones

Una vez controlada la emergencia, personal de Protección Civil y Bomberos realizó inspecciones para descartar riesgos dentro del hospital. Después de más de una hora, trabajadores y pacientes pudieron regresar poco a poco a las instalaciones para retomar sus actividades y consultas médicas.

Autoridades reiteraron que los daños fueron únicamente materiales y se concentraron principalmente en productos de limpieza y contenedores de plástico almacenados en la bodega afectada.