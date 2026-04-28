Revelan video de la detención de “El Jardinero”, el posible sucesor de “El Mencho” en el CJNG

Tras darse a conocer el arresto de Audias Flores Silva, mejor conocido como “El Jardinero”, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se revelaron videos del momento de su captura en el estado de Nayarit.

El hombre era señalado como el posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien murió en febrero de 2026 durante un operativo en Tapalpa, Jalisco.

Así fue detenido "El Jardinero" en Nayarit (VIDEO)

El video revelado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, muestra el operativo federal a cargo de la Marina Armada de México, donde participaron helicópteros que permitieron rastrear el escondite de Audias Flores Silva.

En el video se muestra cómo el presunto criminal intentaba esconderse en un conducto de desagüe , cuando elementos de la Marina lo rodean y lo inmovilizan para evitar que escape.

El sujeto estaba resguardado en una cabaña, con un dispositivo de seguridad integrado por 30 camionetas y más de 60 personas, según dieron a conocer autoridades.

¿Quién es "El Jardinero" y por qué era tan buscado?

Conocido por varios alias, como "El Bravo 2" o "Audi", logró evadir a la justicia en varias ocasiones, luego de ser señalado como un mando importante dentro del CJNG, además de ser uno de los hombres de confianza de "El Mencho".

Por ello, fue identificado como el posible heredero de trono de uno de los grupos criminales más sanguinarios y peligrosos que ha tenido México.

De acuerdo con reportes de inteligencia, "El Jardinero" supervisaba laboratorios clandestinos de metanfetaminas en el occidente del país. También estaba a cargo de las rutas de tráfico de cocaína desde Centroamérica, además de coordinar envíos de narcóticos hacia Estados Unidos.

Por esta razón, era buscado por la DEA, que ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

¿El posible sucesor de "El Mencho"?

Tras el abatimiento de Nemesio Osegura Cervantes, Flores Silva se perfiló como el principal sucesor dentro de la organización, no solo por la cercanía que tuvo con "El Señor de los Gallos", sino también porque se le identificaba como un sofisticado operador logístico.

Se le atribuyen diversas masacres, entre ellas la ocurrida en 2015, cuando al menos 15 agentes de la Fuerza Única de Jalisco fueron emboscados. A pesar de haber sido detenido, Audias Flores logró salir de prisión.

Así como se le atribuye responsabilidad del ataque con coche bomba ocurrido el pasado 6 de diciembre de 2025 en Coahuayana, Michoacán.