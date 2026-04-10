¡Terror en Mérida! Techo colapsa y deja trabajadores atrapados entre escombros

Un momento de rutina se convirtió en emergencia la mañana de este jueves 9 de abril en la colonia San Antonio Cinta, en Mérida, cuando parte de una vivienda en demolición se vino abajo de forma repentina y dejó a dos trabajadores atrapados entre los escombros.

El accidente generó una rápida movilización de equipos de rescate, quienes acudieron al sitio para atender la situación y auxiliar a los afectados.

Colapso ocurrió en plena jornada de trabajo

Los hechos se registraron sobre la avenida 22, a la altura de la calle 13, donde se realizaban trabajos para demoler una casa. En el lugar, los trabajadores utilizaban maquinaria pesada para avanzar con la remoción de la estructura.

Durante estas labores, dos albañiles se encontraban en la parte superior de lo que anteriormente era una terraza. Sin previo aviso, el techo colapsó cuando los pilares que lo sostenían se movieron, provocando que la estructura cediera.

Ambos trabajadores cayeron junto con los restos del techo, quedando atrapados bajo los escombros.

Rescate inmediato tras el accidente en casa de Mérida

Tras el derrumbe, cuerpos de emergencia arribaron al lugar para iniciar las maniobras de rescate. Luego de varios minutos de trabajo, lograron liberar a los dos hombres lesionados.

Uno de ellos sufrió una herida cortante en la espinilla, mientras que su compañero presentó lesiones más graves, con probables fracturas. Debido a su estado, fue necesario trasladarlo a un hospital para su atención médica. Hasta ahora no se ha informado sobre su condición actual.

Autoridades de seguridad y personal de Protección Civil mantienen resguardada la zona mientras se llevan a cabo las indagatorias para determinar responsabilidades, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones al circular por el área.

Números de emergencia en Yucatán: ¿a dónde reportar un incidente?

En caso de una situación de riesgo o accidente, estas son las líneas disponibles en Yucatán:

SSP (Seguridad Pública): 930-32-00 | Telcel sin costo: 113

(Seguridad Pública): 930-32-00 | Telcel sin costo: 113 Bomberos : 924-92-42 | Telcel sin costo: 116

: 924-92-42 | Telcel sin costo: 116 Cruz Roja : 983-02-27 / 983-03-06

: 983-02-27 / 983-03-06 Emergencias: 911

Se recomienda tener estos números a la mano y utilizarlos de forma responsable ante cualquier eventualidad.