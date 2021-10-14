Coldplay regresa a México en 2022, dará conciertos en tres ciudades

La banda británica Coldplay regresará a México con su gira “Music of the Spheres World Tour”, para ofrecer conciertos en tres ciudades y reunirse nuevamente con sus fans y promocionar el último disco que le da nombre a esta serie de espectáculos.

A través de un cartel, la agrupación confirmó que su tour mundial incluirá tres fechas en nuestro país:



25 de marzo en el estadio de los Rayados en Monterrey.

29 de marzo en el estadio Akron de Guadalajara.

3 de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México.

“Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es la razón por la que existimos como banda. Hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de todo nuestro tiempo juntos”, detalló Coldplay en sus redes sociales.

Coldplay hará una gira enfocada en el cuidado del planeta

La gira comenzará el 18 de marzo de 2022 en Costa Rica, además de México la banda visitará países como República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia y Reino Unido.

En algunos de los conciertos de Coldplay, incluidos los que dará en nuestro país, se presentará la cantautora Gabriella “Gaby” Wilson, conocida como H.E.R (acrónimo de Having Everything Revealed).

En otras fechas Coldplay compartirá su escenario con London Grammar, un trío británico que cuenta con tres discos que recientemente lanzó su sencillo “How Does It Feel”.

The last time we opened for @Coldplay was back in 2014, so we are incredibly excited to be supporting them once again on next year's tour.



See you in 2022 on the 10th of July at @Oly_Berlin and the 16th of August at @wembleystadium.



🧡 https://t.co/jWSxPLR5d1#MOTSWT pic.twitter.com/SRnceZmyc3 — London Grammar (@londongrammar) October 14, 2021

Coldplay aseguró que en los dos últimos años consultaron a expertos en medio ambiente para hacer una gira “lo más sostenible posible”, ya que el planeta enfrenta una crisis climática.

No haremos todo bien, pero estamos comprometidos a hacer todo lo posible y a compartir lo que aprendamos. Es un trabajo en progreso y estamos realmente agradecidos por la ayuda que hemos recibido hasta ahora.

Algunas medidas para cuidar el medio ambiente que implementará la agrupación consisten en usar energía renovable de bajas emisiones para sus espectáculos y plantar un árbol por cada boleto vendido.

La banda, liderada por Chris Martin, invitó a sus fans a los conciertos, quienes pueden aprovechar la preventa de boletos los días 19 y 20 de octubre, mientras que la venta general iniciará el 21 de octubre.

Coldplay visitó México en abril de 2016, ese año ofreció tres conciertos en el Foro Sol de la capital como parte de su gira “A Head Full of Dreams”, la cual comenzó en América Latina e incluyó países como Chile, Colombia y Perú.

