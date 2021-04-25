Paul McCartney, Chris Martin y más de 150 músicos piden nueva legislación al streaming

Al menos 156 músicos británicos enviaron una carta a Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, y otras autoridades gubernamentales, para pedir mayor protección y garantías a sus creaciones en la era del streaming.

La carta fue firmada por figuras como Chris Martin, Paul McCartney, Damon Albarn, Noel Gallagher, Annie Lennox, Rebecca Ferguson, Bob Geldof, Boy George, Kate Bush, Paloma Faith, Gary Barlow, entre otros.

"Solicitamos una nueva legislación para poner nuevamente el valor de la música allí donde pertenece, en las manos de los creadores de la música", dice un fragmento de la carta.

"La ley no se ha mantenido en sintonía con el ritmo de los cambios tecnológicos y, como resultado de ello, los intérpretes y compositores no disfrutan de las mismas protecciones que tienen en la radio", añade el texto.

Los artistas británicos argumentan que con la llegada del streaming, sus ganancias se han perjudicado, pues por cada reproducción reciben menos de un centavo de dólar. La principal preocupación tiene que ver con las bandas y cantantes emergentes, que reciben en su gran mayoría tafiras todavía menores a las de los artistas ya posicionados.

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Renovar la legislación actual

Los músicos consideran que sólo es necesario cambiar un par de palabras de la Ley de Copyright de 1988.

"Solo se necesita cambiar dos palabras en la Ley de 1988 para que los ejecutantes de hoy reciban una parte de los ingresos, tal y como sucede hoy en día con la radio", añade el texto.

Además de los 156 músicos que firmaron el escrito, la carta también está respaldada por el Sindicato de Músicos y la Ivors Academy, que representan de manera colectiva a intérpretes, compositores y cantautores del Reino Unido, todos asociados a la campaña #BrokenRecord, encabezada por el músico Tom Gray.

El Sindicato de Músicos publicó el escrito en su página oficial, además de que pidió a su miembros firmarlo de manera personal para que las nuevas firmas sean añadidas a las decenas ya enviadas a Boris Johnson.

"Estos cambios no le costarán al contribuyente un centavo, pero pondrán más dinero en el bolsillo de los artistas y obtendrán fondos para los servicios públicos. Es una agenda que puede ayudarnos en la recuperación de la economía post-covid", añade el texto.

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