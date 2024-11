Vecinos se unen para organizar colecta para el bebé robado en Nuevo León

Las primeras en movilizarse después de localizar al pequeño Juan Carlos, bebé robado en Escobedo, Nuevo León, fueron las vecinas de la familia Sena Alemán quienes pusieron un toldo para recibir donaciones y es que a través de redes sociales hicieron un llamado a vecinos de colonias aledañas.

Comunidad de Escobedo no comprende cómo pudieron robar a un bebé

No comprenden por qué razón dos mujeres le quitaron a su bebé a Esmeralda, una joven, dicen, muy reservada y que nunca se aleja de sus gemelos Juan Carlos y Lucía.

“Sí, es una muchacha muy humilde, de hecho, ya aquí no le habla casi a nadie en ella. Y ella pasaba saludando nada más. Pues pasa con los dos, de hecho siempre pasa con los dos en la carriola ahí amontonaditos, pero si pasa con los dos. Es una muchacha muy seria, si saluda con la educación y todo va a la tienda cuando iba embarazada de todo y nunca se metia con nadie, pero al igual pues nosotros nunca vimos nada raro menos con su esposo. Y de hecho yo no sabía que había tenido dos bebés yo no más pensé que era uno.”, comenzó un vecino.

Vecinos señalan que responsables del secuestro del bebé habían visitado a la mamá antes

Sin embargo, hay vecinas que aseguran haber visto a las dos presuntas responsables del secuestro del bebé en el domicilio de Esmeralda, mientras que otros dicen lo contrario.

“Mi hija comenta que si habían venido aquí con la señora. De hecho ese día una de ellas traía una bolsa de ropa más, no sé si si y pues no se había visto que no fuera que viniera con otra gente más que con esas mujeres.”, aseguró la habitante de Escobedo .

“Nunca las vi por aquí, y en ella, tampoco en el mercado yo nunca las vi y pues yo trabajé como un año en el mercado.”, aseguró otra señora.

Vecinas alertan de más desapariciones de niños en Escobedo

El caso del bebé, de tan sólo tres meses, se suma a otras desapariciones y robo de menores en la colonia Alianza, en el municipio de Escobedo, esto lo aseguran las mismas vecinas.

“Hace como un año, a mi hijo, el mayor lo había levantado. De hecho lo tenían aquí, cerquita a la otra colonia. Creo que ahí abajo, en la mera Alianza Real este pues sí, se han comentado muchas pérdidas o que han querido llevarse al niño nada más vi gente que se percata de la situación.”, señaló un vecino.

DIF se acercó a brindar apoyo a la familia del bebé Juan Carlos

Las vecinas de la colonia seguirán apoyando a la familia del pequeño Juan Carlos y a la ayuda se sumó el DIF del municipio de Escobedo, quienes además de artículos de primera necesidad para los gemelos, se acercaron a conocer otro tipo de necesidades para la atención de los menores.