Colin Powell, el primer secretario de Estado afroamericano de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush, murió a los 84 años de edad debido a complicaciones derivadas del Covid-19, a pesar de haber sido vacunado contra el virus, informó su familia.

"Hemos perdido a un extraordinario y amoroso esposo, padre, abuelo y a un gran estadounidense", dijo su familia en un comunicado difundido en redes sociales, en el que agradeció al equipo médico del hospital cerca de Washington D.C. que trató al ex secretario de Estado.

El general Colin L. Powell, ex secretario de Estado de los Estados Unidos y presidente del Estado Mayor Conjunto, falleció esta mañana debido a complicaciones de Covid 19. Estaba completamente vacunado. Queremos agradecer al personal médico del Walter Reed National Medical Center por su tratamiento cuidadoso. Hemos perdido a un extraordinario y amoroso esposo, padre, abuelo y un gran americano

Bush lamentó la muerte de su excolaborador y envió un mensaje a su familia.

Laura y yo estamos profundamente entristecidos por la muerte de Colin Powell. Fue un gran servidor público, comenzando con su tiempo como soldado durante Vietnam. Muchos presidentes confiaron en el consejo y la experiencia del general Powell. Fue Asesor de Seguridad Nacional bajo el presidente Reagan, el presidente del Estado Mayor Conjunto bajo mi padre y el presidente Clinton, y secretario de Estado durante mi administración

México envía condolencias por muerte de Colin Powell

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre del gobierno de México, lamentó el fallecimiento del ex secretario de Estado de la Unión Americana.

“La @SRE_mx, en nombre del @GobiernoMX, lamenta el sensible fallecimiento del general y exsecretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell. Expresamos nuestras más sinceras condolencias al pueblo estadounidense, autoridades, familiares y amistades”, escribió en sus redes sociales la cancillería.

La @SRE_mx, en nombre del @GobiernoMX, lamenta el sensible fallecimiento del general y exsecretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias al pueblo estadounidense, autoridades, familiares y amistades. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 18, 2021

¿Quién fue Colin Powell?

Colin Powell fue el primer afroamericano en ocupar el cargo de presidente del Estado Mayor Conjunto y secretario de Estado. Supervisó la invasión de Estados Unidos a Panamá y más tarde la invasión de Kuwait para derrocar al ejército de Irak en 1991.

A mediados de los años 90, fue considerado uno de los principales contendientes para convertirse en el primer presidente de color de Estados Unidos.

Powell fue un soldado profesional distinguido cuya carrera lo llevó del deber de combate en Vietnam a convertirse en el primer asesor de Seguridad Nacional de descendencia afroamericana durante el final de la presidencia de Ronald Reagan y el primer y más joven presidente del Estado Mayor Conjunto bajo el presidente George W. Bush.

Bush eligió a Powell como secretario de Estado y pasó cuatro tormentosos años como el máximo diplomático estadounidense, a menudo desacreditado por el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y el vicepresidente Dick Cheney, con quien había servido durante el mandato de Bush padre.

Con las tropas estadounidenses librando una guerra en Afganistán iniciada después de que los líderes de Al Qaeda planearon los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, el ala dura del Gobierno de Bush comenzó a abogar por una invasión a Irak.

Powell abogó para que la diplomacia siguiera su curso en Irak debido a que tenía serias reservas sobre una guerra, así como sobre la veracidad de la inteligencia respecto de las armas iraquíes y la insistencia del Pentágono en una fuerza de invasión relativamente pequeña.

Powell advirtió en privado a Bush sobre las monumentales dificultades de invadir y ocupar Irak, invocando la llamada regla Pottery Barn (una tienda de decoración): "el que rompe paga".

Sin embargo, Powell, el miembro más respetado del gabinete de Bush en el mundo, acordó respaldar públicamente el caso de la guerra para obtener apoyo internacional.

En el Consejo de Seguridad, mostró fotografías y diagramas que pretendían detallar las armas iraquíes de destrucción masiva, así como traducciones de las interceptaciones de inteligencia de Estados Unidos.