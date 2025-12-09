¡Por no pagar el agua! Colocan sellos de restricción en tres hospitales públicos de Toluca, Edomex; clínicas afectadas

¿Pasará también en Dinamarca? El Organismos de Agua y Saneamiento Municipal, colocó sellos de proceso de restricción en al menos tres hospitales públicos de Toluca, Estado de México (Edomex) debido a la falta de pago del servicio de agua; no se especificó el monto adeudado.

Se trata del hospital de Ginecología y Obstetricia, Hospital del Niño, así como el Instituto Materno Infantil, clínica esenciales para la atención de emergencias como partos, cirugías y servicios de alta especialidad.

Cortes de agua podrían afectar a los pacientes en hospitales de Toluca

El personal médico de estos hospitales advierten que la más mínima afectación en el abastecimiento podría comprometer la atención y la seguridad de miles de pacientes.

Hasta el momento no se han reportado cortes al suministro de agua en algunas de las tres clínicas con sellos de restricción.

Por otro lado, las autoridades de salud del Estado de México o del municipio de Toluca no han emitido ningún comunicado en el que se explique con más detalle la situación de la falta de pago en estas clínicas de salud.

Retiran sellos en Hospital de Ginecología y Obstetricia

Poco después del medio día, del pasado 9 de diciembre 2025, los sellos de restricción en el Hospital de Ginecología y Obstetricia fueron retirados de la puerta del lugar, así lo confirmaron las autoridades del Organismo de Agua y Saneamiento; no dieron una explicación.

Por otro lado, se desconoce si los sellos de restricción también fueron retirado de las otras clínicas afectadas por la falta de pago del agua.

¿Por qué se ponen los sellos de restricción en Edomex?

Los sellos de restricción o de "suspensión", suelen colocarse por diversas razones, entre ellas la falta de pago por el consumo de servicios público como lo es el suministro de agua.

Por lo general, estos sellos se colocan cuando una entidad, ya sea pública o privada, o algún inmueble, incurra en el incumplimiento de pago de servicios, violaciones administrativas o irregularidades operativas.

En el caso de los hospitales de Toluca, los sellos fueron colocados por el Organismo de Agua y Saneamiento.