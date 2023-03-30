Alistan la tómbola en San Lázaro para elegir a consejeros del INE

A pesar de que los líderes políticos siguen en la búsqueda de acuerdos para designar a 4 nuevos consejeros del INE, en la Cámara de Diputados alistan la tómbola para que sean electos por sorteo.

Previo a la sesión de este jueves personal del Palacio Legislativo colocó dos mesas y una urna transparente de lo que sería el proceso que se llevaría a cabo en caso de no alcanzar un consenso para elegir a 3 consejeros y a la presidenta del INE.

Poco más tarde el material fue retirado del salón de sesiones, pues, dicen, se trató de una prueba.

Diputados podrían convocar a sesión este viernes por elección de consejeros

Incluso, en la Cámara de Diputados ya comenzó a circular un documento tipo machote de lo que sería el acuerdo para convocar a sesión este viernes 31 de marzo, en la que se llevaría a cabo la insaculación para elegir a los 4 nuevos consejeros del INE que entraran en funciones a partir del 4 de abril por un periodo de 9 años.

¡CÓMO EN LA LOTERÍA! 🍀😳A pesar de que los líderes políticos siguen en la búsqueda de acuerdos para designar a cuatro nuevos consejeros del #INE, en la @Mx_Diputados alistan la TÓMBOLA para que sean electos por sorteo.



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¿Cuándo vence el plazo para elegir a consejeros del INE?

De acuerdo a los plazos legales, la Cámara de Diputados debe someter a votación este jueves, 30 de marzo, la designación de los 4 consejeros.

Se requieren de las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes para ser aprobados, en caso de que no se alcancen, el viernes 31, habrá sesión y se elegirán por insaculación, es decir, en un sorteo de la suerte.

Así lo explicó Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados: “Sí hablamos de los plazos porque eso nos corresponde como Mesa Directiva, entonces, hay un primer plazo que vence mañana a las 11. 59. 59, es cuando vence el primer plazo, que es el plazo, llamémosle, de la negociación y, luego, surge otro plazo que va a ser el día 31, es decir, el viernes se tiene el viernes para poder llevar a cabo el sorteo”

Y si los diputados no lo hacen, será los ministros de la Suprema Corte los que realicen la insaculación.

