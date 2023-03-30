En suspenso acuerdo de designación de consejeros del INE

Esta tarde, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados definirá si hay consenso o no para elegir a la nueva presidenta del INE y a 3 consejeros más, para un periodo de 9 años.

En Va Por México afinan su propuesta que presentará esta tarde al resto de los líderes políticos de la Jucopo con miras a alcanzar un consenso para la designación de los 4 nuevos consejeros del INE.

La idea del PAN, PRI y PRD va encaminada a escoger de entre los 20 finalistas, tres consejeros y una presidenta que no tenga vínculos con partidos políticos.

Diputados de oposición quieren un INE imparcial

El coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinoza Cházaro, explicó cómo se conformaría la propuesta. “Tendremos una propuesta que de opción para que tengamos un INE imparcial. Retomamos todos los nombres que no están cuestionados, de esa que no están cuestionados, que tienen trayectoria, que no tienen filia ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el PRD ni con Morena, de esos propondremos a 4”.

No obstante, saben que será difícil que Morena acepte y decida que la elección de los consejeros electorales sea por insaculación, esto luego de que el presidente López Obrador se pronunció en ese sentido.

En este caso, el líder del PRD plantea que, si no hay de otra y se deja a la suerte, entonces, que se realicen dos sorteos; uno con el nombre de los 10 hombres finalistas para elegir a 2 consejeros hombres y otra tómbola para elegir a una consejera y a la nueva presidenta.

Este jueves 30 de marzo tendrían que designar consejeros

De acuerdo a los plazos legales, la Cámara de Diputados debe someter a votación este jueves, 30 de marzo, la designación de los 4 consejeros.

Se requieren de las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes para ser aprobados, en caso de que no se alcancen, el viernes 31, habrá sesión y se elegirán por insaculación, es decir, en un sorteo de la suerte.

Y si los diputados no lo hacen, será los ministros de la Suprema Corte los que realicen la insaculación.

Pero hoy todo está en veremos.

