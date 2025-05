¡El colmo del cinismo! Noroña compara la elección judicial con “hacer el amor”

A la serie de ocurrencias que desde el Senado de la República han tenido respecto a la reforma al poder judicial para su implementación suma una más del presidente de la cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, quien ahora comparó la elección de jueces, magistrados y ministros con “hacer el amor”.

Para el legislador, “echando a perder se aprende”, al referirse a la falta de experiencia en comicios judiciales, pues dijo que al igual que hacer el amor, las primeras veces sale mal, pero se puede mejorar con la práctica.

¿Cuál fue la comparación que hizo Noroña con la elección judicial?

El presidente del Senado, Noroña, destacó que, ante la elección judicial del próximo 1 de junio, las personas deben realizar su propio proceso de investigación para saber cómo y por quién votar.

A casi 20 días de la jornada electoral del próximo 1 de junio, reconoció que la ciudadanía debe hacer un mayor esfuerzo para informarse sobre los más de tres mil candidatos que participarán en el proceso.

Además, señaló que este ejercicio democrático representa un reto, ya que es la primera vez que se lleva a cabo, por lo que la ciudadanía necesita hacer un esfuerzo adicional para informarse y participar de manera consciente.

Al ser la primera vez que se lleva a cabo un proceso de elección judicial, Noroña se encargó de hacer una comparación con “hacer el amor”.

“Nadie nos enseñó hacer el amor y lo hicimos, y yo creo que cada vez salió mejor en algunos casos, en otros no tanto, cada quien sabrá no me meteré a investigar eso, pero de que uno logra hacerlo lo logra hacer, entonces vamos a hacer el amor electoramente el próximo primero de junio en materia electoral y cada vez lo haremos mejor”.

Morena justifica candidaturas ligadas al narco

La elección judicial ha sido objeto de cuestionamientos debido a diversas inconsistencias que han generado dudas sobre la seriedad con la que se ha manejado el proceso, especialmente por los presuntos vínculos de algunos juzgadores con el narcotráfico.

En medio de una ola de críticas por la aparente falta de atención a este proceso, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, intentó justificar la situación atribuyéndola a un “error humano”.

Agregó que eran muchos aspirantes registrados y poco el tiempo para revisar su idoneidad, algo que no lograron prever al presentar el inicio de la mal llamada elección judicial 2025.