Crisis INE: Jueces y magistrados electos no cumplen requisitos académicos

El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una crisis tras detectar que varios jueces y magistrados ganadores en las urnas no cumplen con los promedios académicos mínimos exigidos por la ley. Esta situación ha provocado la suspensión de la sesión para validar la elección, generando incertidumbre sobre el futuro de los cargos judiciales electos.

INE anula triunfos de jueces y magistrados por no cumplir requisitos académicos

El INE se encuentra en medio de una polémica tras descubrir que varios candidatos ganadores en la reciente elección judicial no cumplen con el promedio escolar mínimo requerido para ocupar el cargo. Según el consejero Uuc-kib Espadas, “8 es 8 y 7.92 como 7.999 están por debajo de 8 y no se puede redondear”. Esto significa que algunos ganadores quedaron reprobados para ejercer como jueces o magistrados.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, explicó que “tenemos solamente un caso en magistraturas que no, al revisar, no alcanza el promedio de ocho en adelante. Los otros casos que nos aparecieron fueron en los jueces, tres casos.”. Sin embargo, la consejera Carla Humphrey señaló que son más: “Son el caso de los 34 nombres que yo envié. Entonces, creo que pueden cumplir el ocho, sí, pero no el nueve de la materia de la especialidad”.

Suspensión de sesión y crisis en la validación de resultados

El INE tuvo que pausar en dos ocasiones su sesión para verificar que la calificación promedio de los jueces de distrito que ganaron fuera mínimo de 8, y de 9 para los magistrados con especialidad civil, penal o administrativa. Debido a esta situación, la sesión del jueves fue suspendida, lo que ha impedido validar la elección de magistrados de circuito.

Esta problemática se suma a la complejidad que dejó la reforma electoral, que generó una boleta confusa y miles de “acordeones” para orientar el voto, en una elección desairada por el 87% de los electores. Ahora, el INE enfrenta el reto de resolver esta maraña para garantizar la legalidad y legitimidad del proceso judicial electoral.