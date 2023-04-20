Petro discutirá con Biden sanciones contra Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dirá el jueves a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, que está dispuesto a aliviar aún más las sanciones contra Venezuela solo a cambio de medidas concretas hacia elecciones justas en el país petrolero, dijo a Reuters un alto funcionario de la administración.

Los dos mandatarios sostendrán un encuentro en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Antes de la primera reunión de los líderes, el funcionario aseguró que Biden le dejará en claro a Petro que no está preparado para proporcionar un alivio adicional significativo de las sanciones al Gobierno del presidente Nicolás Maduro hasta que acepte medidas democráticas con la oposición venezolana. El mandatario de Colombia ha pedido en distintas ocasiones que se levanten las sanciones contra Venezuela.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca señalán que Estados Unidos ya tiene una posición fijada respecto a Venezuela y solo levantará las sanciones si se celebran elecciones libres y se establece un calendario electoral.

Presidente de Colombia, Petro arribó a EEUU como mediador en el diálogo para levantar las sanciones a Venezuela. La Jefa del Comando Sur EEUU llegó a Chile, para controlar el triángulo del litio, ayer hizo lo mismo en Argentina. El tibio no es Petro sino Alberto Fernández y Boric pic.twitter.com/GNWSpu9aer — Vanessa Ortiz (@VanessaOrtizz) April 19, 2023

Petro en Washington D.C.

Esta es la primera reunión conjunta en la Casa Blanca que tendrá el presidente Petro con Biden. Además de platicar sobre las sanciones contra Venezuela, el mandatario de Colombia discutirá con su homólogo estadounidense como el cambio climático y la seguridad regional .

Además, Petro convocó la próxima semana a una reunión internacional con Estados Unidos y países de Europa y América Latina para buscar una salida democrática a la crisis de Venezuela y reactivar el diálogo político entre el Gobierno de Maduro y la oposición.

Pero Maduro no asistirá y hasta ahora no está confirmada la presencia de algunos de sus delegados en el encuentro que se realizará en Bogotá, mientras la oposición anunció que se reunirá con Petro antes de la reunión.

#ÚLTIMAHORA Gustavo Petro: “El objetivo de la cumbre es que no haya sanciones y que haya mucha más democracia en Venezuela” https://t.co/a2uWSkchIk pic.twitter.com/Zj8VlJuHwi — Monitoreamos (@monitoreamos) April 17, 2023

¿Qué sanciones ha impuesto EU a Venezuela?

Desde el año 2015, Estados Unidos ha impuesto una serie de sanciones económicas y políticas a Venezuela en respuesta a la situación política y social del país, así como a la gestión del régimen del presidente Nicolás Maduro.

Entre las sanciones contra Venezuela impuestas por Estados Unidos están:

