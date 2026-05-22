Noche caótica en CDMX: Hombre apuñalado, camión a punto de volcar y retiro de bloqueo

La madrugada de este viernes estuvo marcada por hechos violentos, accidentes viales y movilizaciones que complicaron la circulación en distintos puntos de la CDMX; desde un hombre apuñalado presuntamente por su pareja en la alcaldía Cuauhtémoc, hasta un camión cargado con toneladas de cebolla a punto de volcar en la Central de Abasto, hicieron que las autoridades capitalinas desplegaran operativos de emergencia en diversas zonas de la capital del país.

Hombre es atacado con cuchillo en la colonia Obrera

Un hombre de aproximadamente 42 años resultó lesionado tras presuntamente ser apuñalado por su pareja dentro de un domicilio ubicado en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. La agresión ocurrió alrededor de las 11:10 de la noche del jueves, justo en el cruce de Efrén Rebolledo y Bolívar. De acuerdo con reportes preliminares, vecinos escucharon gritos provenientes de la vivienda y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Paramédicos atendieron al hombre, quien presentaba varias heridas en su cuerpo, principalmente en uno de los brazos, donde perdió abundante sangre. Posteriormente fue trasladado a un hospital bajo resguardo policial. Hasta el momento, la mujer señalada como probable responsable no ha sido detenida.

Camión cargado con cebollas casi vuelca en Central de Abasto

Horas después, un camión tipo torton cargado con toneladas de cebolla estuvo a punto de volcar dentro de la Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa. Este siniestro ocurrió sobre el circuito Frutas y Legumbres, cerca de Canal de Río Churubusco, cuando el conductor perdió el control y se impactó contra la barda de la bajada de un puente.

Trabajadores y cuerpos de emergencia utilizaron maquinaria pesada para retirar las toneladas de cebolla y evitar que la unidad terminara completamente volcada. A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

Automóvil termina montado sobre aguja de incorporación en Circuito Interior y Atzayacatl

Otro accidente ocurrió en Circuito Interior y Atzayacatl, colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo, donde un automóvil chocó contra un poste y terminó sobre una aguja de incorporación.

Los bomberos laboraron durante varios minutos para retirar el vehículo y evitar riesgos adicionales a otros automovilistas. El saldo preliminar fue de una persona lesionada y algunas complicaciones viales en la zona.

Campesinos liberan Paseo de la Reforma tras dos días de protestas

En contraste, durante la madrugada quedó liberado el bloqueo que campesinos de Tlaxcala mantenían desde hace dos días en Canal del Norte y Paseo de la Reforma. Los manifestantes exigían mayor apoyo al campo, seguridad en carreteras de México y cambios relacionados con el T-MEC. Después de alcanzar acuerdos con autoridades, los inconformes se retiraron con maquinaria agrícola y tractores rumbo al oriente de la capital.

Con ello, la circulación vehicular quedó restablecida después de jornadas de intenso caos vial. La noche dejó claro que en la Ciudad de México bastan unas horas para que emergencias, accidentes y protestas transformen completamente la dinámica de una capital que nunca duerme.