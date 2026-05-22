“Parecía desubicada": misterio por joven abandonada desde una camioneta en CDMX

El caso de una mujer abandonada en la Ciudad de México (CDMX) ha causado dudas de cómo una joven fue dejada a su suerte en la calle en la alcaldía Cuauhtémoc.

Una publicación en X reveló la situación y alertó a las autoridades, pues de acuerdo con un usuario en esta rede social, todo ocurrió afuera de su casa.

Abandonan a mujer en Cuauhtémoc: la bajaron de una camioneta

Mauricio Núñez, a través de su cuenta de X, reportó la situación. De acuerdo con su relató, todo ocurrió este miércoles 20 de mayo de 2026.

Una camioneta camioneta blanca se estacionó afuera de su casa en la colonia Asturias, entre las 13:00 y 14:00 horas, pero del vehículo la bajaron y se fueron.

"La dejaron sentada frente a mi casa y se marcharon. La mujer parecía desubicada, sin objetos personales y descalza",escribió en la publicación.

🚨 1/2 RT Hoy, una SUV blanca (Kia o Hiunday), se estacionó y bajaron a una joven. La dejaron sentada frente a mi casa y se marcharon. -La mujer parecía desubicada, sin objetos personales y descalza-. Llamé al 911.👇🏼 pic.twitter.com/DTXL73716L — Mauricio Núñez (@yimau) May 21, 2026

Mujer abandonada desde una camioneta en CDMX se fue

El usuario indicó que al ver la situación, pidió ayuda al número de emergencias 911, pero cuando él estaba en la llamada para alertar lo que pasaba, la joven se levantó y se fue caminando "de manera errática".

Al lugar llegó una patrulla y él les informó lo que pasó, así como las características de la joven; una "mujer joven, blanca, cabello oscuro a los hombros, pantalón vino y playera blanca".

2/2 Durante mi llamada, la joven se puso de pie y se fue caminando de manera errática. Lo informé a la operadora. Bajé y me encontré con los oficiales y les informé lo más que pude: mujer joven, blanca, cabello oscuro a los hombros, pantalón vino y playera blanca.👇🏼 pic.twitter.com/Wt11rb7nWA — Mauricio Núñez (@yimau) May 21, 2026

Ponen a salvo a joven abandonada, confirma alcaldesa de Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, informó que en la madrugada, personal de la demarcación la puso bajo resguardo al saber que estaba en otra alcaldía, pero no se precisó en dónde.

A través de Facebook se publicó un mensaje donde una usuaria relata que vieron pasar a la joven la colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco.

En la madrugada fuimos por ella a otra alcaldía y la pusimos en resguardo. Está acompañada y segura. Seguiremos informando — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) May 21, 2026

La alcaldesa publicó previamente que la joven tiene entre 20 y 24 años de edad aproximadamente, y esta noche informó que se logró contactar con su familia, en tanto, el caso aún sigue por esclarecerse de qué fue lo que pasó.

Informándoles que hemos acompañado a la mujer que ayer se encontraba desorientada por las calles de otra alcaldía. Contactamos a su familia y no la dejaremos sola. Aquí ningún se queda atrás. Gracias a todo el gran equipo que tenemos, me siento orgullosa de su entrega y servicio. pic.twitter.com/JdEy6QR0Sj — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) May 22, 2026

Hasta el momento no se han dado más datos de la camioneta que la abandonó y si en esta había una o varias personas que la conocían. El estado de salud de la joven por ahora no ha sido informado.