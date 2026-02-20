A casi un año de la muerte de fotógrafos en Parque Bicentenario, audiencia no se ha llevado

A casi un año de la muerte de los fotoperiodistas Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, quienes perdieron la vida tras la caída de una estructura durante un concierto en el Parque Bicentenario en la alcaldía Miguel Hidalgo, el caso sigue pendiente en la cancha judicial.

Los dos jóvenes, quienes estudiaban en la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), perdieron la vida el 5 de abril de 2025; sin embargo, meses después no se ha llevado a cabo la audiencia inicial del caso y ahora se busca una nueva imputación.

Padre de Berenice Giles, fotógrafa muerta en festival del Parque Bicentenario, evidencia contradicciones

Piden comparecencia ante Fiscalía de CDMX

Este viernes 20 de febrero de 2026, la familia de Miguel Ángel Rojas informó que solicitó formalmente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la comparecencia de Diego “N” y otros accionistas vinculados a Grupo Eco, con el objetivo de esclarecer los hechos en los que perdió la vida el joven y Berenice.

La petición se presentó hoy dentro de la carpeta de investigación, donde también se requirió que diversas personas “con poder de decisión corporativa” den su entrevista para explicar “la estructura interna de las compañías, sus mecanismos de control y si contaban con protocolos de prevención de riesgos y seguridad”.

“No se trata de acusaciones anticipadas, sino de conocer quién tomaba las decisiones y quién tenía el deber de evitar lo ocurrido”, señaló Diana Laura Rojas Hernández, hermana del fotoperiodista, en un comunicado.

Familia de fotoperiodista pide imputar a concesionaria del Parque Bicentenario

También solicitaron a la fiscalía capitalina que la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V. cambie su calidad jurídica dentro de la investigación y sea considerada empresa imputada.

Lo anterior, explicó la familia a través de su equipo legal, debido a que contaba con la concesión y administración del Parque Bicentenario.

Afirmaron que a la fecha solo se encuentra como imputada Operadora Eclectic S.A. de C.V., la cual actuaba como empresa filial de la empresa Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V.

Audiencia inicial tras muerte de fotoperiodistas no se ha llevado

Derivado de lo ocurrido, la audiencia inicial aún no ha sido celebrada. La familia de Miguel Ángel informó que presentará una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial por irregularidades en el trámite del amparo indirecto 853/2025, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, a cargo de la Jueza María del Carmen Sánchez Cisneros.

Explicaron en un comunicado que la suspensión otorgada en ese juicio desde hace más de cuatro meses impide la celebración de la audiencia inicial y, por tanto, impide que la Fiscalía de la CDMX impute cargos penales a las empresas y personas investigadas.