Liposucción en Edomex termina en muerte y atrapan a supuesto cirujano… 13 años después

Una liposucción en el Estado de México (Edomex) terminó con la muerte de un hombre, mientras que el presunto responsable, un sujeto que se ostentó como cirujano plástico, fue detenido 13 años después.

La víctima perdió la vida luego de complicaciones de salud tras ser intervenido en un Sanatorio ubicado en Toluca, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Investigan muerte de hombre tras liposucción en Edomex

El presunto implicado fue identificado como Jesús Fernando “N”, quien fue detenido por su posible participación en el delito de homicidio en agravio del paciente.

El detenido se encuentra investigado por hechos diversos, de procedimientos de intervenciones estéticas o de cirugía plástica realizados en diversos hospitales del Valle de Toluca.

Hombre presentó problemas de salud tras liposucción en Edomex

La indagatoria iniciada por el agente del Ministerio Público refiere que Jesús Fernando “N”, ostentándose como cirujano plástico, en julio del año 2013, habría practicado un procedimiento de liposucción a la víctima.

Un día después de dicho procedimiento, la víctima habría presentado complicaciones de salud, por lo que, tras la exigencia de la familia, ingresó nuevamente a dicho hospital, donde le fueron identificadas, preliminarmente, afectaciones en una víscera por la cánula de liposucción.

Víctima tuvo perforaciones intestinales tras liposucción en Edomex

La víctima fue trasladada a otro centro médico en donde se confirmó, mediante cirugía, la existencia de múltiples perforaciones intestinales.

El 30 de julio de 2013, presuntamente por la pérdida de tiempo vital derivada de las omisiones sistémicas del investigado, la víctima perdió la vida.

El supuesto cirujano fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó orden de aprehensión en contra de un individuo identificado como Jesús Fernando “N”, por su posible participación en el delito de homicidio en agravio de un masculino”, dio a conocer la institución este viernes 20 de febrero de 2026.