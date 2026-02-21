Metro CDMX EN VIVO: Retrasos, avance de trenes HOY | Retiro de tren en Línea A
En este minuto a minuto EN VIVO de FIA te detallamos las incidencias, los retrasos y el estado de las líneas del Metro durante hoy 21 de febrero de 2026.
En este minuto a minuto EN VIVO, te informamos acerca del avance de trenes, retrasos, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, durante la jornada de hoy sábado 21 de febrero de 2026.
En esta cobertura especial de Fuerza Informativa Azteca, te contamos todo lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México, para que planifiques mejor tus traslados durante la jornada de este sábado 21 de febrero de 2026.
Metro CDMX EN VIVO: retrasos, avance de trenes HOY | Esperas de hasta 21 minutos en Línea 1
Retiro de tren en Línea A
¿Qué pasa en la Línea A? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre el retiro de un tren para revisión en la Línea A.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 21, 2026
Esperas de más de diez minutos en nLínea 3
Durante la mañana de este sábado, usuarios del Metro HOY señalan esperas de más de diez minutos en estaciones de la Línea 3, que va de Metro Indios Verdes a Metro Universidad; ¿qué pasa en Línea 3?
13🐕 minutos en hidalgo esperando el dirección Taxqueña 😡🥹 #metrocdmx #metrohodalgo pic.twitter.com/TDuPGVepKJ— Fabian (@Fabian_Daddy) February 21, 2026
Esperas de hasta 21 minutos en Línea 1
¿Qué pasa en Línea 1? Usuarios del Metro CDMX reportan que: "Y para cuando pasará un convoy en Pino Suárez L1? Digo ya van 21 minutos que “inició el servicio"
Y para cuando pasará un convoy en Pino Suárez L1? Digo ya van 21 minutos que “inició el servicio”— Karla Hernandez (@KarlaHe21328174) February 21, 2026
Inicia operaciones el Metro CDMX este sábado 21 de febrero de 2026
El STC Metro informó el inicio de servicio en las 12 líneas, sin reportes de incidencias mayores en los primeros minutos de operación. Recuerda que la Línea 1 opera con normalidad en su tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 29° C Mín. 11° C pic.twitter.com/2id2gjDsSS— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 21, 2026