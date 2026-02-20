Sentencian a 45 y 22 años de prisión contra Israel “N” y Bricio “N”, exelementos de la Policía Federal Preventiva, por homicidio

En Querétaro, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria en contra de Israel “N” y Bricio “N”, exelementos de la Policía Federal Preventiva, por su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado.

La autoridad judicial impuso una pena de 45 años de prisión para Israel “N” y de 22 años y seis meses para Bricio “N”.

Los sentencian a 22 y 25 años de prisión por homicidio calificado

De acuerdo con la FGR, los hechos ocurrieron en 2012, cuando ambos, en funciones como integrantes de la corporación federal, detuvieron a una persona señalada por dedicarse al robo de camiones de carga en tramos carreteros entre Querétaro y el Estado de México.

Tras ponerlo a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), el detenido fue trasladado a un hospital, donde perdió la vida.

Los ahora sentenciados aseguraron que la víctima había sufrido una caída en la que se golpeó la cabeza; sin embargo, la necropsia de ley determinó que el fallecimiento fue consecuencia de múltiples lesiones producidas por golpes, que le ocasionaron traumatismo craneoencefálico, así como lesiones en tórax y abdomen.

Como resultado de las investigaciones, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Querétaro aportó pruebas que permitieron obtener la sentencia condenatoria. Además de las penas de prisión, se fijó el pago de la reparación del daño a favor de la víctima indirecta.

