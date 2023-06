Chuponcito no se presentó a su audiencia ante el juez

El comediante “Chuponcito” no se presentó a la audiencia que tenía programada para este miércoles, como parte de la denuncia que existe en su contra por acoso sexual. Fue citado por un juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), para resolver si lo vincularía a proceso o no. Tiempo atrás había enfrentado una audiencia en la cual el juez determinó no iniciar proceso en su contra.

La víctima promovió un amparo para que un juez federal revisará la decisión del juzgador local, obtuvieron el amparo, en el cual la autoridad federal determinó que se debía volver a emitir una resolución sobre la vinculación a proceso.

Chuponcito dijo que no fue porque estaba en un hospital con problemas de salud

La defensa legal del comediante apeló esa resolución y en otra instancia un Tribunal Colegiado resolvió en el mismo sentido, que de nueva cuenta el juez de la Ciudad de México debía evaluar los datos de prueba aportados por la Fiscalía capitalina y nuevamente determinar si lo vincula o no a proceso.

Derivado de ello, fue citado este miércoles, pero argumentó tener problemas de salud y estar en un hospital y mandó una fotografía vía WhatsApp, en la que se le veía en una camilla.

El Ministerio Público establecerá si se establece nueva fecha o solicita alguna medida de apremio para que se presente, como puede ser una orden de presentación o aprehensión.