Comisiones del Senado comienzan discusión de reforma a la Guardia Nacional

Comenzó la dictaminación de la reforma que permitirá la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y de inmediato los senadores de oposición advirtieron que Morena encamina al país hacia la militarización.

El senador de MC Luis Donaldo Colosio recriminó al gobierno y al partido en el poder por la hipocresía de exigir mayores y mejores resultados a las policías locales mientras se desaparecen apoyos y drásticamente se reducen recursos vitales desde la federación que imposibilitan el óptimo desempeño de las corporaciones locales de seguridad pública.

“Esta reforma es el clavo final al ataúd de la seguridad civil en México. Representa la rendición del gobierno ante su responsabilidad de garantizar la seguridad de sus habitantes desde los ciudadano. Encomendar al ejército tareas y labores para las cuales no está diseñado ni capacitado va en contra del respeto y admiración que decimos tenerle. El ejército no tiene nada que hacer atendiendo el desvalijamiento de un auto o una pelea callejera. Hacer a un lado a nuestros policías locales para recargar toda la responsabilidad de la seguridad pública a las fuerzas armadas tiene serias y muy delicadas implicaciones, por un simple hecho innegable: nuestras fuerzas armadas son letales (...) Militarizar aún más el país para evitar que la crisis de seguridad siga aumentando es querer tapar el sol con un dedo, abundó Colosio Riojas.

Senadores reiteran, Marina y GN tienen confianza entre la ciudadanía

Pero los senadores del oficialismo recalcaron que el ejército de la Marina y la Guardia Nacional son las instituciones que cuentan con mayor confianza entre la ciudadanía.

“No es verdad que es este militarizando el país. Mienten los falaciosos (...) Confianza en la Marina 90.1%, confianza en Sedena 87.2%, confianza en la guardia nacional 80.8% confianza en las policías estatales es un descenso vertiginoso 58.4%, confianza en policía municipales 55.7%. Es Claro que quién se ha ganado la confianza del pueblo de México es la Marina, es la SEDENA y es la Guardia Nacional”, sentenció el senador Gonzalo Yáñez, quién incluso aprovechó su participación para arremeter contra los medios de comunicación.

“Solo los medios de comunicación chayoteros son los que traen una cuenta de la cantidad de homicidios. Lo que no se dice es que si no hubiera ganado Andrés Manuel en el 18 nuestra tendencia hubiera en ascenso. Ahorita tendríamos no menos de 150 homicidios por día, pero con Andrés Manuel es alrededor de 80 homicidios. Hay un descenso y esto prueba que la estrategia de seguridad es totalmente exitosa y con la doctora Claudia Sheinbaum se incrementará este descenso de la inseguridad”, abundó el petista.

“Sostener que ha bajado la violencia homicida en el país es faltar a la verdad”, respondió el senador Ricardo Anaya.

“Vamos a hacer objetivos antes de la militarización que fue el sexenio de Fox hubo 60,000 homicidios; arranca con Calderón la militarización nos vamos a 120,000 homicidios; continúa la militarización con Peña Nieto nos vamos a 160,000 homicidios; se redobla la militarización durante este sexenio y vamos a rebasar los 200,000 homicidios. ¿cuál disminución? Número uno. Punto número 2 en el sexenio de Calderón 18,000 personas desaparecidas; en este sexenio ya van más de 50,000 personas desaparecidas de tal forma que inclusive el dato de los 200,000 homicidios podría estar subestimado”, apuntó Anaya Cortés.

“No hay ningún grupo generador de violencia en este sexenio. Todo es herencia de ustedes del PRI y del PAN”, apuntó el senador Yáñez al insistir que sí han bajado el índice de homicidios.

La senadora Carolina Viggiano recordó que la anterior legislatura aprobó una prórroga para que el ejército soga desempeñando tareas de seguridad hasta el año 2028, plazo que aún no se vence, y expresó que en este asunto debería tener opinión la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pues a ella le afectará durante su mandato.