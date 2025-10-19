Cometa Lemmon 2025: fecha y hora para poder verlo mejor en México; guía completa

El cometa Lemmon, oficialmente conocido como C/2025 A6 (Lemmon), se ha convertido en uno de los eventos astronómicos más esperados del año en México.

Al ser visible desde el hemisferio norte, incluyendo México, Estados Unidos, Canadá y gran parte de Europa, este fenómeno ofrece un espectáculo único para los amantes del cielo nocturno.

Si bien no alcanzará la espectacularidad de cometas como NEOWISE, Lemmon será mucho más brillante, especialmente en los siguientes días.

¿En qué fecha será visible el cometa Lemmon en México?

El cometa Lemmon será visible desde el 18 de octubre hasta el 12 de noviembre de 2025, pero su punto más cercano a la Tierra se alcanzará el 21 de octubre.

Durante estos días, el cometa podrá observarse como una estrella tenue con una ligera cola azulada, especialmente bajo cielos oscuros, y sin ningún tipo de contaminación.

El brillo máximo se espera entre el 25 y el 28 de octubre , cuando alcanzará magnitud 3.8–4.8, suficiente para verlo a simple vista.

Tan solo en la Ciudad de México (CDMX), el 27 de octubre alcanzará unos 26° sobre el horizonte occidental después de la puesta del sol, y será visible hasta aproximadamente las 20:18 horas.

Hoy en #cielosESA...@Eldelron nos envía estas espectaculares imágenes del cometa C/2025 A6 Lemmon. Se puede captar a simple vista. Búscalo cerca de la Osa Mayor al anochecer, dirección NO y antes del amanecer NE



¡Muchas gracias @Eldelron por tus fotos y las claves para poder… pic.twitter.com/VNB7Wb7kuN — ESA España (@esa_es) October 17, 2025

¿Cómo ver en vivo el cometa Lemmon?

Para localizar el cometa, lo ideal es mirar hacia el noroeste al anochecer, cerca de la estrella Arturo y entre las constelaciones de Bootes (El Boyero), Hércules y Serpiente.

Si deseas seguirlo sin salir de casa, existen varias opciones como:



TheSkyLive.com

Aplicaciones como Stellarium, Star Walk 2 o Sky Guide muestran el recorrido del cometa

Transmisiones en vivo desde observatorios en Arizona y California, además de segmentos de la NASA, permiten observar su trayectoria en tiempo real.

📸Compartimos las primeras imágenes del cometa 2025 A6 Lemmon tomadas por nuestro colaborador Enol Matilla, ingeniero del IAC, desde el Observatorio del Teide la madrugada del domingo.

Pronto tendremos más novedades sobre este visitante cósmico que ya podemos seguir en el cielo☄️ pic.twitter.com/nzbWXeZr6S — IAC Astrofísica (@IAC_Astrofisica) October 15, 2025

¿Por qué el cometa Lemmon es un fenómeno poco frecuente?

Los cometas brillantes como Lemmon son eventos poco frecuentes, pues en promedio, solo uno o dos cometas cada década se vuelven visibles a simple vista.

Esto se debe a que la mayoría son pequeños y débiles, y solo algunos alcanzan el brillo necesario para destacar en el cielo nocturno.

El C/2025 A6 (Lemmon) es especial gracias a que su cola azulada de gas y polvo refleja la luz solar de manera intensa, ofreciendo un espectáculo que no se repetirá en aproximadamente mil a mil 350 años.