Se suspende la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México; así queda el Hoy No Circula
La CAMe informó que la Fase I de contingencia ambiental por ozono quedó suspendida desde las 19:00 horas de este miércoles 11 de marzo en el Valle de México.
La Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México quedó suspendida desde las 19:00 horas de este miércoles 11 de marzo. Así lo informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que retiró las medidas extraordinarias luego de una mejora prevista en las condiciones meteorológicas.
