El frente frío número 40 provocará cambios importantes en el clima en México durante las próximas horas, con lluvias fuertes y frío para el jueves 12 de marzo de 2026.

Aquí podrás consultar el pronóstico del último informe del Servicio Meteorológico Nacional para conocer cuál será la temperatura que se espera en tu estado.

¿Cómo estará el clima en México? Temperatura 12 de marzo de 2026

El frente frío 40 se desplazará sobre el oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias muy fuertes en Campeche y Quintana Roo y lluvias intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (sur y oeste).

Mientras tanto, la masa de aire polar provocará un descenso de temperatura en los estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional, así como evento de “Norte” de muy fuerte a intenso con oleaje elevado en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además del istmo y golfo de Tehuantepec.

El ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente del país.

Continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (suroeste); iniciando a partir de este día en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (oeste).

CDMX y el clima para el 12 de marzo de 2026: pronóstico del tiempo

En el Valle de México se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día.

Por la mañana, ambiente frío con bancos de niebla en zonas altas de la región.

En la tarde se estima ambiente de fresco a templado con probabilidad de chubascos en el Estado de México (Edomex) y lluvias aisladas en la Ciudad de México (CDMX).

La temperatura mínima en la CDMX será de 10 a 12 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Toluca tendrá una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Consulta en la imagen las condiciones de cielo y #Temperatura que se prevén para mañana en cada una de las 16 alcaldías de la #CDMX.

¿Dónde se espera que llueva más fuerte el 12 de marzo de 2026?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (sur y oeste).



: Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (sur y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Campeche y Quintana Roo



: Campeche y Quintana Roo Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Puebla y Yucatán



: Puebla y Yucatán Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Jalisco, Michoacán y Estado de México



: Jalisco, Michoacán y Estado de México Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Temperaturas máximas en México 12 de marzo de 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Sinaloa, Nayarit, Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Estado de México (suroeste) y Veracruz (sur).

¿Cuál es el pronóstico de temperaturas mínimas del 12 de marzo de 2026?