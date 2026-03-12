El mundo se prepara para el “Eclipse del Siglo": el fenómeno más largo de la era

La expectativa por el próximo gran evento astronómico , el "Eclipse del siglo", ha comenzado a movilizar a centros de investigación y entusiastas de todo el globo. Se trata de un suceso que promete transformar nuestra comprensión sobre los ciclos orbitales debido a las condiciones excepcionales en las que se producirá.

Aunque los preparativos logísticos ya están en marcha en diversas latitudes, el verdadero interés de los expertos no reside únicamente en la belleza visual del ocultamiento solar, sino en las implicaciones físicas de una alineación que se considera extremadamente inusual en términos de mecánica celeste.

El fenómeno tendrá una duración histórica debido a una alineación orbital poco común entre la Tierra, la Luna y el Sol.|NASA

El desarrollo de este fenómeno se debe a una configuración geométrica precisa donde la Luna, en una posición cercana a su perigeo, proyectará una sombra de dimensiones vastas sobre la superficie terrestre.

Esta situación se ve potenciada por el alejamiento estacional de la Tierra respecto al Sol, lo que genera una ilusión óptica de mayor tamaño en el disco lunar. Es esta combinación de factores la que permitirá que el camino de la totalidad sea más ancho de lo habitual, ofreciendo una oportunidad única para el estudio de la corona solar en condiciones de oscuridad profunda.

TAMBIÉN LEE: ¿Te lo perdiste? Así se vivió el Eclipse Lunar 2026 este martes 3 de marzo | VIDEO

¿Cuánto tiempo va a durar el Eclipse del siglo? La cifra exacta

El ángulo principal de este acontecimiento radica en su asombrosa permanencia, ya que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ha confirmado que el eclipse tendrá una duración de 6 minutos con 23 segundos de oscuridad total. Esta cifra sitúa al evento como el más prolongado del siglo XXI, otorgando a los observadores casi el doble de tiempo del que suelen ofrecer otros fenómenos similares.

Dicha ventana temporal resulta crítica para los científicos, quienes dispondrán de un margen de maniobra sin precedentes para realizar mediciones atmosféricas y capturar imágenes de alta resolución que normalmente son imposibles de obtener en lapsos más breves.

¿Dónde se verá el Eclipse del siglo?

En cuanto a la trayectoria geográfica, el cono de sombra atravesará puntos clave de Europa, África y Asia. Entre las naciones que disfrutarán de esta posición privilegiada se encuentran España, Marruecos, Argelia, Egipto y Arabia Saudí, mientras que regiones como México quedarán excluidas de la visibilidad.

Dado que la fecha oficial es el 2 de agosto de 2027, las autoridades sanitarias ya han comenzado a difundir protocolos de seguridad para evitar daños oculares, insistiendo en que la protección certificada solo puede retirarse durante los escasos minutos en que el Sol queda plenamente cubierto por la silueta lunar.

TAMBIÉN LEE: ¿Te perdiste el eclipse lunar? ¡Más eventos astronómicos en marzo 2026! (Lluvia de meteoros y el equinoccio)

Recomendaciones para una observación segura del eclipse solar total

Para garantizar una experiencia exitosa, se recomienda utilizar protección ocular que cuente con certificación oficial durante prácticamente todo el proceso. Existe una única excepción a esta regla de seguridad: el breve lapso en el que la Luna cubre de forma total la cara del Sol; solo en esos segundos de integridad es posible mirar directamente sin riesgo de daño ocular.

Asimismo, se aconseja organizar el traslado a los puntos de la franja de totalidad con suficiente antelación y mantenerse al tanto de los pronósticos meteorológicos locales, buscando siempre áreas con altas probabilidades de presentar cielos despejados que no entorpezcan la vista de este suceso de proporciones históricas.

