Maltrato en clínica 32 del IMSS en la CDMX; no recibían a abuelita con baja oxigenación

Una mujer de 87 años se quedó esperando más de dos horas en una ambulancia, la familia denunció presunta negligencia en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 32 del IMSS, ubicado en la Ciudad de México.

La adulta mayor llegó en ambulancia con baja oxigenación y un trombo en el pulmón, pero según sus familiares, el personal del hospital no quería permitir su ingreso ni brindar información sobre su estado de salud. El caso se volvió viral después de que el hijo de la paciente comenzara a denunciar lo ocurrido en redes sociales.

¿Por qué denunciaron falta de atención en la clínica 32 del IMSS?

De acuerdo con el relato difundido en redes, la mujer llegó al hospital con niveles de oxígeno cercanos a 60, lo que preocupó a la familia. Sin embargo, aseguran que durante casi dos horas no recibieron atención médica ni información clara, pese a la gravedad de su condición.

El caso fue difundido por el usuario conocido como “Infiltrado en la Fórmula 1”, quien señaló que la supuesta directora de la clínica no quería aceptar el internamiento de su madre y la dejaron en la ambulancia esperando más de dos horas.

La denuncia comenzó a circular rápidamente en redes sociales, generando críticas hacia el sistema de salud y presión para que se atendiera a la paciente.

Esta es la directora de la clinica 32 IMSS calzada del hueso CDMX que no aceptaba internar a mi mama con 60 de oxigenacion y un trombo en el pulmon. pic.twitter.com/InRvf7T1Ty — infiltrado en la formula 1 (@infiltradoenf1) March 11, 2026

Viralización del caso y amparo ayudaron a que atendieran a la paciente en la clínica 32 del IMSS

De acuerdo con la actualización publicada por el propio familiar, el caso cambió después de que se promoviera un amparo para garantizar el acceso a los servicios hospitalarios. Además, el apoyo de usuarios en redes sociales ayudó a visibilizar la situación.

Horas después, el hijo de la paciente informó que su madre ya estaba siendo atendida y hospitalizada, e incluso que ya podía visitarla.

También aseguró que comenzaron a darle alimentos, luego de que los médicos indicaran que su oxigenación había mejorado.

¿Qué dice el IMSS sobre el caso de la paciente de 87 años?

Tras la polémica, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un comunicado para aclarar la situación. Según el instituto, la paciente ingresó al hospital el sábado 7 de marzo de 2026 y fue clasificada en TRIAGE con código amarillo, lo que indica que requería atención urgente.

El IMSS señaló que la adulta mayor fue valorada 11 minutos después de su ingreso y admitida ese mismo día. Actualmente permanece hospitalizada bajo vigilancia médica continua, mientras recibe estudios y tratamiento conforme a su evolución.

Respecto al acceso de familiares, el instituto explicó que se autorizó de forma extraordinaria un pase rotativo para cuatro personas, quienes pueden ingresar en turnos de 20 minutos, además del pase permanente otorgado al familiar responsable.

También negó que se le hayan retirado alimentos, señalando que cualquier ajuste en su dieta se hizo únicamente por criterios médicos.

Finalmente, el IMSS informó que se está integrando toda la información médica y administrativa del caso para analizar lo ocurrido y determinar si se requieren acciones legales.

