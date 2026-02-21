Inscripciones secundaria Jalisco 2026: Fechas y requisitos en APPprende

La Secretaría de Educación Jalisco informó que el periodo de preinscripción a Educación Básica para el ciclo escolar 2025-2026 se realizará del 4 al 28 de febrero. Conoce cuáles son los requisitos para poder realizar las inscripciones para la secundaria.

El trámite es completamente en línea y está dirigido a madres, padres y tutores de estudiantes que ingresarán por primera vez a preescolar, primaria o secundaria.

El registro podrá hacerse a través de la aplicación móvil APPrende Jalisco (disponible en Android y iOS) o en el sitio web, las 24 horas del día.

¿Quiénes deben realizar el trámite?

Primero de preescolar: 3 años cumplidos al 31 de diciembre de 2025 (en planteles con cupo).

Segundo de preescolar: 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2025.

Tercero de preescolar: 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2025.

Primero de primaria: 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2025.

Primero de secundaria: 13 años cumplidos al 31 de diciembre de 2025 y haber concluido o cursar sexto de primaria.

Sin embargo, los alumnos que actualmente cursan primero o segundo de preescolar no deben realizar el trámite, ya que su promoción es automática.

¿Cuáles son los requisitos para las inscripciones en Jalisco?

Cumplir con la edad establecida.

Registrarse como madre, padre o tutor en APPrende Jalisco o en la plataforma web.

Tener a la mano nombre completo y CURP del aspirante.

Matrícula, si ya es estudiante del sistema.

En caso de discapacidad, adjuntar certificado o comprobante médico de instituciones oficiales (IMSS, DIF, ISSSTE, SSJ, CAM, USAER o CRIE).

Aspirantes de otro estado o del extranjero también pueden registrarse con su nombre completo y CURP.

Toma nota, porque no podrán realizar el trámite en línea aspirantes de escuelas particulares, preescolares del DIF, Centros de Atención Múltiple, Centro Educativo para Altas Capacidades ni escuelas de educación inicial.

Paso a paso para hacer la preinscripción

Ingresar a la app o al sitio web. Entrar a “Padres de Familia” e iniciar sesión (o registrarse). Ir a “Mis hijos” y agregar o vincular a cada hija o hijo. (Si ya estudia en el sistema: seleccionar “Vincular Estudiante”. Si es nuevo ingreso: elegir “Alta Aspirante”). En el apartado “Trámites”, seleccionar “Preinscripción”. Elegir la tarjeta del aspirante. Llenar los formularios. Seleccionar cinco escuelas en orden de prioridad. Revisar información y dar clic en “Finalizar”. Descargar y guardar el comprobante con número de folio.

Se recomienda vincular a todos los hijos en la misma cuenta, ya que el sistema dará prioridad para que hermanos estudien en el mismo plantel.