Por canícula, especies marinas podrían morir en el Atlántico

Erizos de mar, corales e incluso moluscos, son algunas de las especies marinas que se verán afectadas por la canícula en el Atlántico, un fenómeno que se caracteriza por la llegada de altas temperaturas durante el verano y en la mayoría de las ocasiones provoca una sequía.

Los científicos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica estadounidense (NOAA, por sus siglas en inglés) estudian el fenómeno y aseguran que es causa del calentamiento global, pues, entre marzo y abril de 2023 encontraron que la temperatura de los océanos aumentó un 0.83°C en comparación del siglo XX, esto, también es llamada ola de calor marina, pero ¿qué la causa?

¿Qué es la ola de calor marina que llegará al Atlántico?

Una ola de calor marina tiene una duración de al menos cinco días; sin embargo, los daños pueden reflejarse durante años, pues los ecosistemas se ven afectados e incluso lugares como arrecifes pueden morir. Actualmente, el fenómeno se presenta en el Atlántico Norte y a pesar que históricamente los océanos absorben el 90% del calor, la preocupación nace por la frecuencia con la que se lleva a cabo.

Las causas de la ola de calor marina que afecta a miles de especies ha sido estudiada por la comunidad científica, una de ellas es Daniela Schmidt, de la Universidad de Bristol, quien considera que la principal causa es el calentamiento global, también le sigue la reducción del polvo sahariano transportado por el viento o las emisiones de azufre de los barcos.

Canícula en el Mediterráneo ocasionó una tragedia en especies marinas

Los efectos que dejan las altas temperaturas o canícula son visibles en el medio ambiente; sin embargo, en la vida marítima es distinto, pues no se aprecia de qué manera sufren las especies ante el cambio climático; tal fue el caso del mar Mediterráneo que ocupa alrededor del 7.5% de la fauna marina mundial.

En 2022, alrededor de 50 especies murieron ante el calor, esto ocasionó que otras emigraron a las aguas de Islandia y Noruega; temen que con el paso de los años se convierta en una bomba de carbono que acabe con un gran sector de la vida marina.

A female North Atlantic right whale is entangled in the Gulf of St. Lawrence. Rescue attempts were made last week but the weather was too poor to continue. Only around 330 of these whales are left, learn more about them & our work at https://t.co/xAISpWfMFY. 📷: NOAA pic.twitter.com/uzWsNYevXt — Oceana Canada (@OceanaCAN) June 22, 2023

¿Cómo cuidar los océanos y evitar la contaminación?

Cuidar los océanos es tarea de todos, en los últimos años distintas organizaciones han unido fuerzas para salvaguardar la vida de las especies marinas a través de cuidados específicos, algunos son:



Utiliza menos productos de plástico : No usar botellas y buscas sustitutos.

: No usar botellas y buscas sustitutos. Haz compras sostenibles de productos de mar : Muchas especies se están agotando debido a la demanda y las malas prácticas de pesca.

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: Existen bloqueadores y bronceadores solares biodegradables que no ocasionan daño a las . Viaja por el mar responsablemente: Si practicas deportes como el kayak u otras actividades que se realicen en el agua, no tires nada.

Si practicas deportes como el kayak u otras actividades que se realicen en el agua, no tires nada. Reduce las emisiones de CO2 y consumo de energía: Los efectos del cambio climático en los océanos se pueden reducir si se disminuyen las emisiones de CO2.

Si no se puede reducir más el consumo de plástico, recomiendan reutilizar los productos siempre que sea posible y reciclar en los contenedores correspondientes.

