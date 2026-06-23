UNAM revela el alarmante gasto diario y básico que destruye la salud y la cartera de los mexicanos

Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) titulado "Comer Trabajando" reveló como los gastos son excesivos a la hora de querer comer fuera del hogar, los cuales terminan agravando la desigualdad alimentaria y afectan la dignidad en el empleo.

El trabajo no es sólo una actividad económica. También es un espacio social que modela el cuerpo, el tiempo y las posibilidades cotidianas de alimentarse: especialista > https://t.co/n6Xr6PZ2wH pic.twitter.com/HGPf02ZPSo — UNAM (@UNAM_MX) June 23, 2026

Según los expertos investigadores de la Máxima Casa de Estudios, los horarios laborales extenuantes, la falta de espacios adecuados —como los comedores— dentro de las empresas y los largos tiempos de traslado hasta el área de trabajo, obligan a las personas a consumir alimentos en la vía pública, tales como:



Café

Tortas

Tacos

Comida corrida

Refrescos

Su comunicado enfatizó que los colaboradores gastan entre 150 y 200 pesos diarios en comida, lo que representa entre el 20% y el 30% de sus ingresos diarios, impactando principalmente las grandes zonas urbanas, donde los tiempos de traslado son más prolongados debido a la alta densidad de población.

¿A quiénes afecta principalmente esta desigualdad alimentaria?

La investigación cuantificó que los grupos de trabajadores de bajos ingresos en la CDMX son los más afectados, como:



Albañiles

Trabajadoras del hogar

Personas dedicadas a la limpieza del espacio público

Transportistas

Cargadores

Diableros

En el caso de los albañiles, la comida suele estar organizada alrededor de una pausa colectiva, ya que en muchas obras se respeta la hora de la comida, pero usan mesas improvisadas, el suelo o espacios dentro de la construcción. Asimismo, los refrescos, guisados y tortillas, las traen desde casa o las compran cerca de la obra.

Sin embargo, las trabajadores del hogar, a pesar de estar en cocinas y con alimentos cerca, tienen restricciones simbólicas sobre qué pueden comer, cuándo hacerlo y si les permite sentarse en la mesa o consumir las sobras en los cuartos de servicio.

¿En qué se le va el sueldo al mexicano en 2026?

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Inegi, los hogares mexicanos destinan la mayor parte de sus ingresos —o sea un 37.7%— a la compra de alimentos y bebidas, lo que coincide con el estrés financiero que describe el reciente estudio de la UNAM.

Asimismo, el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval) —junto con el Inegi—, reportaron que la tasa de informalidad laboral en México ronda el 54%; condición que agrava la situación de los colaboradores, ya que carecen de comedores o infraestructura para resguardar y calentar su propia comida.