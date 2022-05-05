¿Cómo celebran en Estados Unidos la Batalla de Puebla el 5 de mayo?

El 5 de mayo es una de las fechas más representativas en México, ya que se conmemora la Batalla de Puebla, donde se enfrentaron los ejércitos de México y Francia con una victoria de las fuerzas mexicanas. Y en Estados Unidos también festejan la fecha, aquí te decimos por qué y cómo celebran.

En México, cada 5 de mayo se celebra la Batalla de Puebla, la cual ocurrió en 1862 y en donde los mexicanos derrotaron al ejército de Francia, quien en esa época era una de las potencias militares más grandes del mundo.

Y aunque es una conmemoración de orgullo mexicano, Estados Unidos también celebra en grande el 5 de mayo. Incluso, la Casa Blanca hace algunas festividades.

Este año, el presidente estadounidense, Joe Biden, invitó a la esposa del mandatario mexicano, Beatriz Gutiérrez Muller, a pasar la festividad en Estados Unidos.

Hoy en el #5deMayo, celebramos los lazos entre Estados Unidos y México, así como las muchas contribuciones de pioneros mexicanos-estadounidenses que, como aquellos en la batalla de Puebla, superaron los obstáculos e hicieron historia. https://t.co/DcbImCC5Uf — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) May 5, 2022

¿Cómo celebra Estados Unidos la Batalla de Puebla el 5 de mayo?

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, los estadounidenses festejan la Batalla de Puebla el 5 de mayo con platillos típicos mexicanos como mole, pozole y bebidas como tequila.

El 5 de mayo se convirtió en un festival cultural latino en Estados Unidos, y ciudades como Los Ángeles, Chicago, Houston y Washington celebran el triunfo de los mexicanos en la Batalla de Puebla, para ello, los habitantes latinos se visten con trajes típicos mexicanos.

También, algunas compañías de baile realizan presentaciones al aire libre de música y bailes folklóricos. Los mariachis no pueden faltar en la celebración del 5 de mayo en Estados Unidos.

Ven al @attdiscoverydistrict a celebrar el 5 de Mayo. En 1862 el general mexicano Zaragoza, nacido en Texas, venció a Francia en la Batalla de Puebla y es una fiesta nacional en Estados Unidos.#5demayo #visitadallas pic.twitter.com/K62EvOF4Mo — VisitaDallasTx (@VisitaDallasTx) April 29, 2022

En los Ángeles California, cierran algunas calles para llevar a cabo un desfile representativo de la Batalla de Puebla, aunque no es muy parecido a los que se realizan en México el 5 de mayo, pero sí se considera que en esa ciudad se realiza la fiesta más grande del 5 de mayo en Estados Unidos.

¿Por qué celebran la Batalla de Puebla en Estados Unidos?

La Embajada de Estados Unidos en México señaló que se festeja el 5 de mayo en el país gracias a la creciente popularidad de la fecha en norteamerica, lo que da muestra de la fuerte identidad cultural de los mexico-americanos y la histórica amistad entre México y Estados Unidos.

Desde el siglo XIX, los estadounidenses de origen mexicano en Estados Unidos utilizan la fiesta del 5 de mayo para celebrar la cultura mexicana en su país de adopción.

En las últimas décadas, el 5 de mayo creció más allá de la comunidad mexicano-estadounidense y también es celebrado por estadounidenses de todas las etnias.