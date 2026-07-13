Velan a Lorenzo Salgado; comunidad pide transparencia y acusa versión oficial tras disparo de agente de ICE

Cientos de personas se reunieron en Houston para despedir y exigir justicia por Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano de 52 años que murió tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La vigilia, con veladoras y carteles, se convirtió en un reclamo público por transparencia y por esclarecimiento de los hechos que rodearon el operativo en el que perdió la vida.

La familia de Salgado y líderes comunitarios solicitaron que las autoridades aclaren por qué ocurrió el tiroteo y pidieron una investigación independiente. El caso ya está bajo investigación del FBI, pero la exigencia de la comunidad va más allá: demandan acceso a pruebas y a información que consideran clave para entender la secuencia de los hechos y deslindar responsabilidades.

Cronología de los hechos en el operativo de ICE donde murió Lorenzo Salgado

Según la versión federal, el agente disparó después de que Lorenzo Salgado presuntamente embistiera un vehículo policial y se negara a acatar órdenes durante un control. Sin embargo, tres hombres detenidos durante el operativo ofrecen otra versión: aseguran que en ningún momento hubo un agente o vehículo de ICE frente a la camioneta en la que viajaban, y que no existió una amenaza inmediata para los oficiales.

“Sí, hablé con los detenidos ayer y ellos me aseguraron que en ningún momento hubo ningún agente, ningún oficial de ICE enfrente del vehículo, enfrente del coche; que en ningún momento corrían peligro”, afirmó Hugo Balderas, abogado.

Exigen una investigación independiente sobre la muerte del mexicano Lorenzo Salgado

La ausencia de información sobre pruebas clave aumentó la tensión entre autoridades federales y funcionarios locales. En la vigilia, participantes y dirigentes reiteraron un reclamo central: “Debemos exigir transparencia. Debemos exigir información. Debemos decir que esto tiene que parar”, mencionó Elsa Flores, ciudadana de Texas.

Debate sobre las detenciones migratorias en Estados Unidos

El caso de Lorenzo Salgado también reavivó el debate sobre la mortalidad relacionada con detenciones migratorias: organizaciones civiles y registros consulares han documentado al menos 17 muertes de mexicanos vinculadas a procesos de detención o custodia migratoria en Estados Unidos en los últimos años, cifra que provoca inquietud y renueva el escrutinio sobre prácticas y protocolos de las autoridades migratorias.