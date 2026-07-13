¿Quién era Rob Dieperink, el árbitro que fue apartado del Mundial 2026 y murió semanas después?

La muerte del árbitro neerlandés Rob Dieperink, a los 38 años, ha provocado conmoción en el futbol europeo. Su fallecimiento ocurrió apenas dos meses después de haber sido excluido del grupo de árbitros que participaría en el Mundial de 2026, una decisión que marcó el momento más complicado de su carrera profesional.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la causa de su muerte, por lo que las circunstancias del fallecimiento permanecen sin esclarecer. La noticia ha generado numerosas reacciones dentro del arbitraje internacional, donde Dieperink era considerado un oficial con experiencia y una trayectoria en constante crecimiento.

Su caso también se suma a otra reciente pérdida que impactó al mundo del futbol: en días pasados se confirmó la muerte del futbolista sudafricano Sinamandla Zondi, un hecho que igualmente provocó consternación entre aficionados y colegas del deporte.

¿Quién era Rob Dieperink, arbitro que murió hoy 13 de julio?

Rob Dieperink desarrolló gran parte de su carrera en el futbol de los Países Bajos. Desde 2017 se desempeñó como árbitro en la Eredivisie, la máxima categoría del balompié neerlandés, donde dirigió numerosos encuentros de alta exigencia.

Su trabajo también le abrió las puertas de competencias internacionales. En la Eurocopa 2024 fue designado como árbitro del sistema de videoarbitraje (VAR), una responsabilidad reservada para oficiales con amplio conocimiento del reglamento y experiencia en torneos de primer nivel.

Ese desempeño lo colocó entre los candidatos elegidos para integrar el equipo arbitral del Mundial 2026, aunque finalmente no pudo formar parte de la competencia.

We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.



Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.



Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen… pic.twitter.com/OO0ReL0i7F — KNVB (@KNVB) July 13, 2026

¿Por qué fue separado del Mundial 2026?

La exclusión de Dieperink ocurrió en mayo de este año, luego de que fuera detenido un mes antes por la Policía Metropolitana de Londres mientras se encontraba en Inglaterra para participar en el encuentro de la Conference League entre Crystal Palace y Fiorentina.

Posteriormente, el caso fue archivado por falta de pruebas, por lo que no se presentaron cargos en su contra.

Tras conocerse esa resolución, el propio árbitro expresó públicamente su inconformidad por la situación que enfrentó.

"Me entristece enormemente haber sido acusado injustamente", declaró al diario neerlandés De Telegraaf. También aseguró que colaboró desde el primer momento con la investigación y que mantuvo informadas a la FIFA, la UEFA y la Federación Neerlandesa de Futbol (KNVB).

Aunque agradeció el respaldo de la federación de su país, reconoció que le dolió la decisión de la FIFA de retirarlo del grupo de árbitros que asistiría a la Copa del Mundo.

Futbol despide al árbitro de Países Bajos que murió tras no pitar la Copa Mundial de la FIFA 2026

Tras confirmarse su fallecimiento, la Federación Neerlandesa de Futbol (KNVB) emitió un mensaje de condolencias en el que destacó tanto su calidad profesional como humana.

"Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob, perdemos a un árbitro muy valorado pero, sobre todo, a un compañero amable y dedicado", señaló el organismo.