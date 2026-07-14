EU va por la fortuna de “El Mayo": pide decomiso de 15 mil mdd y que nunca salga de prisión

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York que Ismael "El Mayo" Zambada sea condenado a cadena perpetua y que se le decomisen 15 mil millones de dólares, como parte del acuerdo de culpabilidad que firmó el histórico líder del Cártel de Sinaloa.

La petición será analizada por el juez Brian M. Cogan durante la audiencia programada para el 20 de julio, cuando se definirá la sentencia del capo sinaloense, quien además pidió ser enviado a una prisión con atención médica debido a su estado de salud.

¿Por qué Estados Unidos pide cadena perpetua para "El Mayo" Zambada?

En el documento presentado por la Fiscalía, los fiscales sostienen que los delitos atribuidos a Zambada son de tan graves que la única sentencia adecuada es prisión de por vida. También solicitaron que se haga efectivo el decomiso de 15 mil millones de dólares, cantidad contemplada en el acuerdo de culpabilidad.

#IMPORTANTE | ⚖️ La Fiscalía de Estados Unidos solicitó formalmente que Ismael "El Mayo" Zambada sea condenado a prisión de por vida en el proceso que enfrenta ante el juez Brian M. Cogan. Además, los fiscales pidieron el decomiso de bienes y recursos cuyo valor estimado asciende… pic.twitter.com/CJEovgx388 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 14, 2026

Las autoridades estadounidenses describen a "El Mayo" como uno de los narcotraficantes más influyentes del mundo y recuerdan que fue cofundador del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín "El Chapo" Guzmán. En el escrito aseguran que dirigió durante décadas el tráfico de cocaína, fentanilo, metanfetamina y otras drogas hacia Estados Unidos.

¿Qué acusa la Fiscalía de Estados Unidos contra "El Mayo"?

Los fiscales también afirman que, bajo el liderazgo de Zambada, el cártel pagó sobornos millonarios a policías, militares y funcionarios mexicanos para operar sin interferencias.

El documento cita investigaciones del FBI, la DEA y Homeland Security Investigations (HSI), las cuales sostienen que la organización criminal movió enormes cantidades de droga y mantuvo una estructura de corrupción que, según la acusación, se extendió por varios niveles de gobierno.

Además, el escrito señala que "El Mayo" habría ayudado a Joaquín "El Chapo" Guzmán a escapar en 2001 para evitar su extradición a Estados Unidos. Tras la captura y extradición de Guzmán, Zambada quedó al frente del Cártel de Sinaloa hasta su captura y posterior entrega a las autoridades estadounidenses.

La fortuna que busca recuperar Estados Unidos

Si la Corte aprueba el decomiso solicitado, la cantidad ascendería a 15 mil millones de dólares, una de las confiscaciones más grandes solicitadas en un caso de narcotráfico.

A ello se suman los 1,300 millones de dólares que previamente fueron decomisados a Jesús Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo", hijo mayor de "El Mayo", por lo que el monto total relacionado con la familia Zambada supera los 16,300 millones de dólares.

La defensa del capo de 76 años insiste en que, debido a sus problemas de salud, cumpla la eventual condena en un centro penitenciario con atención médica especializada y no en una prisión de máxima seguridad.

